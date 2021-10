"Koncerty i mecze mogą się odbywać, a duża manifestacja nauczycieli nie?". Dlatego ZNP zorganizuje kilka mniejszych

Manifestacja nauczycieli w Warszawie ma być wyraźnym sygnałem, że Związek Nauczycielstwa Polskiego nie popiera rozwiązań, które we wrześniu zaproponował nauczycielom minister edukacji Przemysław Czarnek. Chodzi o zmiany czasu pracy i sposobu wynagradzania nauczycieli - minister proponuje około 1000 złotych podwyżki, w zamian jednak za wydłużenie tzw. pensum, czyli liczby godzin, które nauczyciele spędzają przy tablicy. Dziś to 18 godzin, Czarnek proponuje by zwiększyć ten czas do 22 godzin tygodniowo.