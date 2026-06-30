Polska Magdalena Sobkowiak-Czarnecka z kolejną funkcją w rządzie Kuba Koprzywa |

Szłapka: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka będzie pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O tym, że Sobkowiak-Czarnecka obejmie stanowisko pełnomocniczki rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa, informował w ubiegłym tygodniu Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+.

Jak mówił podczas konferencji prasowej rzecznik rządu, nowa funkcja dla Sobkowiak-Czarneckiej ma związek z "przejściem do kolejnego etapu" w sprawie programu SAFE. - Jest to takie, można powiedzieć, przejście do trochę nawet rozszerzonego, ale trzeciego etapu wdrażania projektu SAFE - opisał.

Adam Szłapka i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka Źródło zdjęcia: TVN24

- Pierwszym etapem było wymyślenie, przygotowanie tego projektu, w który cała administracja polska była zaangażowana w czasie polskiej prezydencji, więc to nam się udało perfekcyjnie wykonać - mówił Szłapka. - Drugi etap, myślę, że nikt nie ma żadnych wątpliwości, mimo rzucania nam kłód pod nogi czy sypania piachu w tryby, też został wykonany perfekcyjnie - ocenił.

Jak powiedział, trzeci etap ma "szerszy" charakter. - To jest kwestia i nadzoru nad tym i monitoringu, ale też koordynowania organów administracji rządowej, współpracy z naszymi partnerami w ramach NATO, Unii Europejskiej - tłumaczył.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka z nową funkcją w rządzie. Czym będzie się zajmować?

Sobkowiak-Czarnecka podczas konferencji prasowej powiedziała, że "program SAFE wchodzi w kolejny etap realizacji". - Dlatego rada ministrów podjęła decyzję o tym, że nie będzie już pełnomocnika do spraw programu SAFE, tylko pełnomocnik do spraw wzmacniania odporności państwa - przekazała.

Jak tłumaczyła, poza rolą w MON, która obejmuje "odpowiedzialność za modernizację, za wyposażenie polskiej armii, za wszystkie zakupy oraz za pozyskiwanie funduszy na zakupy dla polskiej armii", nowa funkcja "będzie też prowadziła do koordynacji działań związanych z przemysłem zbrojeniowym".

Sobkowiak-Czarnecka tłumaczyła, że oznacza to "po pierwsze dopilnowanie tego, żeby wszystkie projekty, które zostały zamówione, umowy, które zostały podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy". - Po drugie to jest kwestia negocjacji z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów i jak najbardziej wypromowanie polskich firm na to, żeby stały się eksporterami na rynku zbrojeniowym - tłumaczyła.

- Kolejne zadanie to jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi, żebyśmy ulokowali w Polsce produkcję tych zdolności zbrojeniowych, które są nam potrzebne do wzmacniania naszej armii - wymieniała.

Jak mówiła Sobkowiak-Czarnecka, "odporność państwa to też umiejętność reagowania na kryzysy, kwestia dezinformacji, odporności informacyjnej". - Odporność państwa to jest kwestia też edukacji obronnej, tego, abyśmy wszyscy wiedzieli, skąd czerpać sprawdzone informacje, jak reagować, kiedy dzieje się coś niepokojącego, co mieć w domu na trudny moment - wymieniała.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o tym, czym będzie się zajmować w ramach nowej roli w rządzie Źródło: TVN24

Kim jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka?

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka to absolwentka gospodarki światowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, studiów podyplomowych z dyplomacji w Collegium Civitas oraz studiów doktoranckich SGH. W latach 2016-2018 pracowała w Komisji Europejskiej w Brukseli, specjalizując się w tematach gospodarczych, polityce obronnej i kosmicznej. Wcześniej była korespondentką i relacjonowała politykę krajową oraz międzynarodową.

W latach 2019-2023 była szefową zespołu doradców obecnego wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, a w 2020 r. szefową sztabu w jego kampanii prezydenckiej. W styczniu 2024 r. została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w pionie ds. Unii Europejskiej, a w październiku minionego roku - na funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy, która została właśnie zniesiona przez rząd. W czerwcu 2026 roku Sobkowiak-Czarnecka została wiceszefową MON.

OGLĄDAJ: Wiceszefowa MON o Nawrockim: wierzyłam, że będzie dobrze, ale decyzja zapadła na Nowogrodzkiej Zobacz cały materiał