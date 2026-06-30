Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka z kolejną funkcją w rządzie

|
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Szłapka: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka będzie pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
Pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa będzie wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka - poinformował podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. Nadal będzie się zajmować kontraktami w ramach programu SAFE, który "wchodzi w kolejny etap realizacji".

O tym, że Sobkowiak-Czarnecka obejmie stanowisko pełnomocniczki rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa, informował w ubiegłym tygodniu Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+.

Jak mówił podczas konferencji prasowej rzecznik rządu, nowa funkcja dla Sobkowiak-Czarneckiej ma związek z "przejściem do kolejnego etapu" w sprawie programu SAFE. - Jest to takie, można powiedzieć, przejście do trochę nawet rozszerzonego, ale trzeciego etapu wdrażania projektu SAFE - opisał. 

Adam Szłapka i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Adam Szłapka i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Źródło zdjęcia: TVN24

- Pierwszym etapem było wymyślenie, przygotowanie tego projektu, w który cała administracja polska była zaangażowana w czasie polskiej prezydencji, więc to nam się udało perfekcyjnie wykonać - mówił Szłapka. - Drugi etap, myślę, że nikt nie ma żadnych wątpliwości, mimo rzucania nam kłód pod nogi czy sypania piachu w tryby, też został wykonany perfekcyjnie - ocenił. 

Jak powiedział, trzeci etap ma "szerszy" charakter. - To jest kwestia i nadzoru nad tym i monitoringu, ale też koordynowania organów administracji rządowej, współpracy z naszymi partnerami w ramach NATO, Unii Europejskiej - tłumaczył. 

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka z nową funkcją w rządzie. Czym będzie się zajmować?

Sobkowiak-Czarnecka podczas konferencji prasowej powiedziała, że "program SAFE wchodzi w kolejny etap realizacji". - Dlatego rada ministrów podjęła decyzję o tym, że nie będzie już pełnomocnika do spraw programu SAFE, tylko pełnomocnik do spraw wzmacniania odporności państwa - przekazała. 

Jak tłumaczyła, poza rolą w MON, która obejmuje "odpowiedzialność za modernizację, za wyposażenie polskiej armii, za wszystkie zakupy oraz za pozyskiwanie funduszy na zakupy dla polskiej armii", nowa funkcja "będzie też prowadziła do koordynacji działań związanych z przemysłem zbrojeniowym". 

Sobkowiak-Czarnecka tłumaczyła, że oznacza to "po pierwsze dopilnowanie tego, żeby wszystkie projekty, które zostały zamówione, umowy, które zostały podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy". - Po drugie to jest kwestia negocjacji z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów i jak najbardziej wypromowanie polskich firm na to, żeby stały się eksporterami na rynku zbrojeniowym - tłumaczyła.

- Kolejne zadanie to jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi, żebyśmy ulokowali w Polsce produkcję tych zdolności zbrojeniowych, które są nam potrzebne do wzmacniania naszej armii - wymieniała. 

Jak mówiła Sobkowiak-Czarnecka, "odporność państwa to też umiejętność reagowania na kryzysy, kwestia dezinformacji, odporności informacyjnej". - Odporność państwa to jest kwestia też edukacji obronnej, tego, abyśmy wszyscy wiedzieli, skąd czerpać sprawdzone informacje, jak reagować, kiedy dzieje się coś niepokojącego, co mieć w domu na trudny moment - wymieniała. 

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o tym, czym będzie się zajmować w ramach nowej roli w rządzie
Źródło: TVN24

Kim jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka?

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka to absolwentka gospodarki światowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, studiów podyplomowych z dyplomacji w Collegium Civitas oraz studiów doktoranckich SGH. W latach 2016-2018 pracowała w Komisji Europejskiej w Brukseli, specjalizując się w tematach gospodarczych, polityce obronnej i kosmicznej. Wcześniej była korespondentką i relacjonowała politykę krajową oraz międzynarodową.

W latach 2019-2023 była szefową zespołu doradców obecnego wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, a w 2020 r. szefową sztabu w jego kampanii prezydenckiej. W styczniu 2024 r. została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w pionie ds. Unii Europejskiej, a w październiku minionego roku - na funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy, która została właśnie zniesiona przez rząd. W czerwcu 2026 roku Sobkowiak-Czarnecka została wiceszefową MON.

OGLĄDAJ: Wiceszefowa MON o Nawrockim: wierzyłam, że będzie dobrze, ale decyzja zapadła na Nowogrodzkiej
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
28 min
pc
Nie licz, że to samo przejdzie. Pierwsze minuty są najważniejsze
Wywiad medyczny
Źródło: TVN24, PAP
Tagi:
Rząd Donalda TuskaRząd
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Burza, piorun, dzień
Gdzie jest burza? Błyska się nad Tatrami
METEO
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
"Upał, chochliki". Wiceministra tłumaczy "wpadkę"
Polska
Kolejka karetek przed SOR szpitala w Otwocku
Wysoka temperatura i "rekordowe obciążenie" pogotowia ratunkowego
WARSZAWA
Komisja Europejska rozpoczęła procedurę w sprawie "stref wolnych od LGBT" w Polsce
Ponad rok bez "stref wolnych od LGBT". Ale "zostały w pamięci"
Bartłomiej Plewnia
Brytyjczycy "zmuszani do pozbycia się klimatyzatorów". Serio?
Brytyjczycy "zmuszani do pozbycia się klimatyzatorów". Serio?
Zuzanna Karczewska
Śnięte ryby w zbiorniku w Pilchowicach
Setki śniętych ryb pod zaporą. "Obraz szkód jest przerażający"
Wrocław
Jarosław Kaczyński
120 miliardów przepadło? Wiceminister: skala nadużyć za rządów PiS przerosła oczekiwania
BIZNES
Strażacy ugasili płonące auto
Auto spłonęło, kierowca pijany
WARSZAWA
Burza, niebezpieczne warunki
Alert RCB przed burzami
METEO
dolar dolary pieniadze usd shutterstock_1704791407
Nowi milionerzy jak grzyby po deszczu. "Więcej niż kiedykolwiek, wszędzie"
BIZNES
Mazowiecki Szpital Bródnowski
Dawid Kacprzyk koryguje faktury i zwraca pieniądze Szpitalowi Bródnowskiemu
WARSZAWA
Dwaj kolarze zmarli podczas maratonu (zdj. ilustracyjne)
Kolarze zmarli podczas wyścigu. Prokuratura podjęła decyzję
Klaudia Kamieniarz
Michał Dworczyk
Był na miejscu w czasie incydentu Nawrockiego. Tak to pamięta
Aleksandra Sapeta, Kamila Grenczyn
Filip Nowak
"Poważna rozmowa" premiera z szefostwem NFZ. Rzecznik rządu: chodzi o finansowanie
Piotr Wójcik
Władysław Kosiniak-Kamysz, Karol Nawrocki
Spotkanie Nawrockiego z Kosiniakiem-Kamyszem. O tym mają rozmawiać
Polska
Naomi Osaka na Wimbledonie
Naomi Osaka na Wimbledonie. Znów zaskoczyła strojem
Ciekawostki
Dziecko spacerowało boso po ulicy
Boso i w pieluszce spacerował środkiem jezdni
Białystok
Fotowoltaika
Fotowoltaika w dół, zapotrzebowanie w górę. Tego nie było od półtora roku
BIZNES
Iga Świątek
Bardzo zacięty gem, Świątek odetchnęła
RELACJA
Strażacy wyciągnęli samochód z wody
Wydostał się z tonącego samochodu, na brzegu już czekała policja
Kraków
Dzieci jechały na rowerach trasą S17
Na rowerach, bez kasków, pod prąd. Tak chłopcy jechali trasą ekspresową
WARSZAWA
Mężczyzna uderzył kierowniczkę pociągu podczas kontroli biletów
Pociągi co pół godziny. Ministerstwo chce "otworzyć rynek kolejowy"
BIZNES
Strzelnica w Raculi
Właścicielowi psów, które zagryzły mężczyznę, grozi dożywocie
Zielona Góra
Dyrektor pogotowia w Katowicach i jego kierowca
Samochody za milion, co rok nowy telefon. Zmiana na stanowisku dyrektora
Katowice
Wypadek na trasie S7
Wjechał w tył ciężarówki, kabina kierowcy zmiażdżona
WARSZAWA
Strzały pod Hamburgiem. Służby na miejscu
Strzelał do pracowników ośrodka dla matek z dziećmi. Nie żyje sześć osób
Świat
Kamil Majchrzak na Wimbledonie
Świetny start Majchrzaka na Wimbledonie. Rozstawiony rywal pokonany
EUROSPORT
Burza
Zbliża się fala niebezpiecznych zjawisk. Gdzie trzeba uważać
METEO
Kostka została polana wodą
Kostka brukowa polewana wodą. Mieszkańcy oburzeni
Zamość
shutterstock_568684999
"To jest kosmos". Polscy lekarze dokonali czegoś, czego nie opisano w medycynie
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica