"Mnóstwo faworytów" i "niełatwy wybór" Lewicy. Biejat: mamy czas do końca roku

Magdalena Biejat z klubu Lewicy przypomniała w "Faktach po Faktach", że oficjalna kampania przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi jeszcze nie została ogłoszona. - Mamy czas do końca roku, by postawić na kandydata czy kandydatkę, który naszym zdaniem będzie najlepszy. I naszym zadaniem jest wybrać taką osobę, która, przede wszystkim, zrobi jak najlepszą kampanię, bo na tym nam zależy, na kampanii, która będzie przekonywała Polaków do Lewicy - zapewniła wicemarszałkini Senatu.

"Same personalia niewiele zmieniają"

Biejat stwierdziła, że "same personalia niewiele zmieniają". Podkreśliła, że Lewica nie lekceważy żadnego z kontrkandydatów i będzie prowadzić kampanię, "pamiętając o ich wadach i zaletach". - Natomiast dla nas najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim pokazać tę ważną rolę Lewicy w kształtowaniu polityki, również na fotelu prezydenckim - zaznaczyła wicemarszałkini Senatu.

- Tę rolę Lewicy widać chociażby w Sejmie - dodała Biejat, przypominając o projekcie swojego ugrupowania w sprawie wolnej Wigilii. Jak mówiła, Lewica walczy o to, by "ludzie mogli godnie pracować, by mieli czas na odpoczynek i mogli czuć się bezpiecznie nie tylko w kontekście granicy, ale też w kontekście tego, jak się funkcjonuje w Polsce". - To jest dla nas najistotniejsze w tej kampanii - podkreślała.