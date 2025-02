"To jasne, że Trump chce zakończyć tę wojnę kosztem Ukrainy"

Jeżeli obecny prezydent Stanów Zjednoczonych powtarza jeden do jednego propagandę Putina, że Ukraina jest sama sobie winna, że Zełenski jest dyktatorem, że należy jak najszybciej przeprowadzić wybory w Ukrainie, ogarniętej wojną, to jest najlepszy dowód, że słucha tylko jednej strony - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 kandydatka Lewicy w wyborach prezydenckich Magdalena Biejat.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powtarzał w trakcie kampanii prezydenckiej, że doprowadzi do końca wojny w Ukrainie . W lutym odbył telefoniczną rozmowę z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem , a jego delegacja, na czele której stał szef dyplomacji USA Marco Rubio, spotkała się w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie z delegacją rosyjską, której przewodził rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow. W piątek Trump ma spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, aby podpisać umowę o dostępie USA do metali ziem rzadkich na terenie Ukrainy .

Biejat: to jasne dla mnie, że Trump chce zakończyć tę wojnę kosztem Ukrainy

Magdalena Biejat została zapytana w "Faktach po Faktach" w TVN24 o to, czy jej zdaniem prezydent USA chce doprowadzić do końca wojny w Ukrainie, aby ustanowić sprawiedliwy pokój, czy po to, aby móc zacząć prowadzić interesy z Rosją i Władimirem Putinem. - To jest jasne dla mnie, że Donald Trump dzisiaj chce za wszelką cenę zakończyć tę wojnę kosztem Ukrainy - odpowiedziała wicemarszałkini Senatu. Mówiła też, że "to bardzo jasno płynie też z jego (Donalda Trumpa) przekazu i z przekazów jego administracji".