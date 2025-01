Biejat: uważam za gruby błąd stanowisko pana Kosiniaka-Kamysza, jak i pana premiera

Edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowa, bo nasze dzieci zasługują na dostęp do wiedzy - oceniła w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wicemarszałkini Senatu, kandydatka Nowej Lewicy w wyborach prezydenckich Magdalena Biejat. - Uważam za gruby błąd i stanowisko pana wicepremiera (Władysława) Kosiniaka-Kamysza i stanowisko pana premiera - mówiła.

Zgodnie z zapowiedziami resortu edukacji nowy przedmiot edukacja zdrowotna miał być wprowadzony jako obowiązkowy od roku szkolnego 2025/2026 w miejsce wychowania do życia w rodzinie. Jednak we wtorek premier Donald Tusk przyznał, że jest "raczej zwolennikiem, żeby w takiej sytuacji stawiać raczej na dobrowolność niż na przymus". W niedzielę wicepremier i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oznajmił, że edukacja zdrowotna nie będzie przedmiotem obowiązkowym. - Będzie to decyzja rodziców. (...) Edukacja młodzieży na temat zdrowia jest potrzebna, ale nie może być podlana żadnym sosem ideologicznym - powiedział.

Kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat oceniła w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego", że "edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowa, bo nasze dzieci zasługują na dostęp do wiedzy".

- Polecam wszystkim przejrzenie zarządzenia, które nie jest bardzo skomplikowanym językiem napisane - powiedziała. Dodała, że tam są takie kwestie jak higiena cyfrowa, dbanie o swoje bezpieczeństwo w sieci, edukacja o zdrowiu psychicznym, jak dbać o zdrowe żywienie.

- Znajdzie się tam również edukacja seksualna - dodała. Jej zdaniem, wprowadzenie edukacji zdrowotnej nieobowiązkowej będzie skutkowało tym, że dostęp do wiedzy będzie nierówny.

- Uważam za gruby błąd i stanowisko pana wicepremiera (Władysława) Kosiniaka-Kamysza i stanowisko pana premiera - powiedziała Biejat. - To jest szkodliwe dla naszych dzieci, dla naszej debaty publicznej - mówiła.

Biejat: ilu będzie kandydatów Lewicy, przekonamy się pod koniec marca

Biejat mówiła też o kampanii wyborczej, która wystartowała. Polacy będą wybierać prezydenta 18 maja.

Prowadzący program Konrad Piasecki zauważył, że wszystko wskazuje na to, że kandydatów Lewicy będzie trzech i zapytał, czy nie będzie tak, że trzech kandydatów podzieli dwa procent głosów między siebie.

- Ilu będzie kandydatów Lewicy i w ogóle kandydatów w tych wyborach, bo na prawicy też mamy sporo chętnych, to przekonamy się pod koniec marca, na początku kwietnia, kiedy będziemy rejestrować kandydatury. Ci, którzy zbiorą 100 tysięcy podpisów, ważnych podpisów, ci wystartują ostatecznie w tym wyścigu - zaznaczyła Biejat.

- Życzę wszystkim moim kolegom powodzenia. Uważam też, że każdy jest odpowiedzialny za własną kampanię. I ja zamiast oglądać się na kampanię kolegów i koleżanek, skupiam się teraz na własnej kampanii. Wczoraj marszałek Hołownia ogłosił zarządzenie w sprawie wyborów. Możemy wreszcie ruszać do zbiórki podpisów. Tę zbiórkę już zaczęliśmy - mówiła.

- Ja się na tę kampanię bardzo cieszę, bo bardzo lubię spotykać się z ludźmi. To mi daje napęd i cieszę się, że wreszcie możemy ruszyć pełną parą - dodała.

Magdalena Biejat TVN24

Biejat: Lewicę należy wzmacniać, a nie dzielić

Wicemarszałkini Senatu została zapytana, co się takiego stało, że drogi jej i Adriana Zandberga, współprzewodniczącego partii Razem rozeszły się do tego stopnia, że nawet nie są w stanie się porozumieć, żeby jedno z nich kandydowało w wyborach prezydenckich.

- Zawsze stałam na stanowisku, że polityka nie służy tylko wygłaszaniu choćby najszczytniejszych idei i propagowaniu własnego programu, ale służy przede wszystkim temu, żeby służyć ludziom i walczyć o sprawy ludzi - powiedziała.

Dodała, że jej obowiązkiem jako polityczki, zobowiązaniem wobec wyborców "jest zawalczenie o sprawy lewicowe już tu i teraz".

- I robię to, wspierając Lewicę w tym rządzie - dodała.

Zaznaczyła, że każda partia ma prawo do wystawienia własnego kandydata. Przyznała jednak, że wolałaby, żeby był jeden kandydat Lewicy w wyborach.

- Zostałam w koalicji lewicowej, bo uważam, że Lewicę należy wzmacniać, a nie dzielić - podkreśliła.

Biejat: dlaczego nie zaprosić Putina na obchody?

Wicemarszałkini Senatu została zapytana, jak to się stało, że ministrowie Lewicy podpisali się w zeszłym tygodniu pod uchwałą rządu "w sprawie planowanych uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia Byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu". Rząd zadeklarował w niej, że "zapewni wolny i bezpieczny dostęp i udział w tych obchodach najwyższym przedstawicielom Państwa Izrael".

- O ile mi wiadomo, ta uchwała nie została przyjęta w czasie posiedzenia rządu. Była przyjęta w sposób obiegowy - powiedziała Biejat.

Jej zdaniem to był błąd. - Rozmawiałam z ministrami. Muszę pana prosić o to, żeby pan zapytał ministrów i z nimi rozmawiał na temat ich stanowiska. Natomiast ja, jako kandydatka Lewicy na prezydenta, jako Magdalena Biejat, mogę jasno powiedzieć to, co już powiedziałam: uważam to za błąd - mówiła.

- Uważam, że dzisiaj jeżeli gwarantujemy bezpieczeństwo Benjaminowi Netanjahu, za którym jest wystawiony nakaz aresztowania w związku z bardzo mocno ugruntowanymi podejrzeniami o zbrodnie ludobójstwa w Strefie Gazy, jeżeli państwo polskie wbrew umowom podpisanym przez Rzeczpospolitą chce gwarantować bezpieczeństwo, to równie dobrze może zacząć gwarantować bezpieczeństwo Putinowi - powiedziała Biejat.

- Armia Czerwona wyzwalała Auschwitz. Dlaczego nie zaprosić od razu Władimira Putina na obchody? To jest podważenie porządku prawnego i pewnych umów, na które wszyscy się umówiliśmy i na których również bazuje Polska wtedy, kiedy domaga się sprawiedliwości i porządku w naszej sferze międzynarodowej - dodała.

Magdalena Biejat TVN24

Rada Ministrów podjęła uchwałę w zeszły czwartek. Wcześniej prezydent Andrzej Duda skierował do premiera Donalda Tuska list, w którym zwrócił się do polskiego rządu o zapewnienie ochrony przed aresztowaniem premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu, gdyby przybył do Polski na te obchody. Netanjahu jest objęty nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z oskarżeniem o zbrodnie wojenne w Strefie Gazy.

Szef polskiego rządu, informując w czwartek o uchwale, mówił, że "od wielu dni dysponujemy informacją z ambasady, że państwo Izrael ma reprezentować minister edukacji, więc generalnie cała ta sprawa nabiera charakteru pewnej demonstracji politycznej, zupełnie niepotrzebnej".

Autorka/Autor:js/kab

Źródło: TVN24, PAP