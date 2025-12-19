Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Lasek dwa lata temu "nie przyjmował tego do wiadomości". Oto co mówi dziś

cnb1
Maciej Lasek o raporcie z testów systemów antydronowych na lotnisku Chopina. Fragment reportażu "Rozpoznanie bojem"
Źródło: TVN24+
Czy możemy powiedzieć, że "nasze niebo jest bezpieczne?". Tego obecny wiceminister infrastruktury Maciej Lasek nie był pewien, kiedy jeszcze zasiadał w opozycyjnych ławach. To, jak zmienił swoją perspektywę, obrazuje rozmowa z reporterem "Czarno na białym" Grzegorzem Łakomskim.

Grzegorz Łakomski w reportażu "Rozpoznanie bojem" opisał problem na Lotnisku Chopina w Warszawie. Kontrolerzy ruchu w tym porcie lotniczym nie mają do dyspozycji żadnego systemu antydronowego, a do wykrywania bezzałogowców służy jedynie lornetka.

Cały reportaż jest już dostępny na TVN24+ >>>

OGLĄDAJ: To lotniska w Polsce są bezpieczne, czy nie? Jak punkt widzenia zmienia się z punktem siedzenia
Maciej Lasek

To lotniska w Polsce są bezpieczne, czy nie? Jak punkt widzenia zmienia się z punktem siedzenia

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

W maju 2023 r. pilot samolotu LOT-u, który zbliżał się do lądowania na warszawskim Okęciu, zaobserwował drona wielkości szybowca, który minął maszynę o około 30 metrów. Kapitan Andrzej Kawalec, który ma 35 lat doświadczenia za sterami samolotów, tłumaczył w rozmowie z Łakomskim, że było "o włos" od katastrofy, a taka różnica odległości w powietrzu jest porównywalna do "minięcia się o grubość lakieru na autostradzie".

W tym samym miesiącu po raz kolejny zaobserwowano drony w okolicy Lotniska Chopina oraz w Katowicach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Poważny incydent na Okęciu. Duży dron minął o 30 metrów lądującą maszynę LOT-u

PAŻP nie kupiła radarów, choć wojsko prosiło o ochronę przed dronami. Ujawniamy dokumenty

PAŻP nie kupiła radarów, choć wojsko prosiło o ochronę przed dronami. Ujawniamy dokumenty

Grzegorz Łakomski

Lasek o systemach antydronowych - co mówił kiedyś, a co mówi dziś

Po tych incydentach politycy ówczesnej opozycji, w tym Maciej Lasek, zwracali uwagę na zagrożenie. Lasek skonstatował wówczas, iż "nie można powiedzieć, że polskie niebo jest bezpieczne, jeżeli rezygnujemy z systemów, które umożliwiają detekcję nieuprawnionego wlotu dronów w polską przestrzeń powietrzną".

Łakomski przypomniał Laskowi (Koalicja Obywatelska), obecnemu wiceministrowi infrastruktury odpowiedzialnemu za lotnictwo, jego słowa z przeszłości. Wtedy Lasek upominał się o wdrożenie antydronowego systemu na Okęciu. - Musimy pamiętać, że systemy antydronowe dzisiaj są systemami, które zabezpieczają teren lotniska w zakresie odpowiedzialności jego władz. Władza lotniska jest "do płotu" - odpowiedział.

Dwa lata temu jednak Lasek nie przyjmował takiego tłumaczenia. - My nie przyjmujemy do wiadomości (...) zrzucania odpowiedzialności na kogoś innego. Oczywiście, lotnisko jest odpowiedzialne za przestrzeń na swoim terenie, ale Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo w całej przestrzeni - mówił wówczas.

Maciej Lasek o braku systemu antydronowego na lotnisku Chopina w Warszawie. Fragment reportażu "Rozpoznanie bojem"
Źródło: TVN24+

Zarówno Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), jak i spółka Polskie Porty Lotnicze (PPL), która zarządza Lotniskiem Chopina i ma udziały w większości lotnisk cywilnych w Polsce, podlegają pod nadzór Ministerstwa Infrastruktury, którego wiceszefem jest obecnie Lasek.

Kiedy Lasek był jeszcze posłem opozycji w 2023 roku, zadawał publicznie pytanie, "dlaczego anulowano zakup systemu radarowego, który mógłby doprowadzić do tego, że polskie niebo będzie bezpieczne". Obecnie zderzany z opinią byłego Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasza Piotrowskiego, że taki system antydronowy można wprowadzić w każdym momencie, Lasek odpowiada, że "zna mnóstwo przykładów, gdzie system jest gotowy, natomiast z uwagi na brak procedur albo brak jakichś zasad coś nie wychodzi". 

Kto ma pilnować dronów? Może strażnicy leśni? Ujawniamy kulisy narady i projekt zmiany prawa
Dowiedz się więcej:

Kto ma pilnować dronów? Może strażnicy leśni? Ujawniamy kulisy narady i projekt zmiany prawa

Raport, którego "losy" miały być "sprawdzone"

Reporter "Czarno na białym" dotarł do wydanego już w marcu 2024 r. raportu PPL, z którego płynęła rekomendacja wyposażenia lotniska w Warszawie w system antydronowy. Lasek pytany przez Łakomskiego, czy znał ten raport, zaprzeczył i zapowiedział, że wyjaśni sprawę. - Sprawdzimy, jakie są losy tego dokumentu - stwierdził.

Wiceprezes spółki PPL Marcin Danił powiedział z kolei reporterowi "Czarno na białym", że raport stanowi dokument wewnętrzny spółki Polskie Porty Lotnicze i nie został przedstawiony do wglądu obecnemu kierownictwu Ministerstwa Infrastruktury.

Innym razem, gdy Łakomski chciał zaprezentować Laskowi całość rzeczonego raportu, wiceminister spytał retorycznie, czy to "ten, o którym nikt nie wie". Następnie wsiadł do samochodu i nie zatrzymał się na rozmowę.

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: "Czarno na białym" TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Ministerstwo InfrastrukturyDariusz KlimczaklotniskoLotnisko ChopinaOkęciesamoloty
Czytaj także:
Modliborzyce
Karambol z udziałem 10 samochodów. Trasa zablokowana
Polska
44 min
pc
Zełenski: gdybyśmy byli nieostrożni, moglibyśmy doprowadzić do zrujnowania sojuszu
Opinie i wydarzenia
Marcin Romanowski
"W PiS już chyba nie wierzą". W okręgu Romanowskiego "mości sobie gniazdko inny polityk"
Polska
Policjantka, będąca po służbie, zatrzymała nietrzeźwego kierowcę
Kierował pijany. Wjechał do rowu na oczach policjantki
WARSZAWA
imageTitle
Wybrano tenisowe zdjęcie roku. Fani byli zachwyceni
EUROSPORT
Puma
Nietypowy gość w restauracji. Nagranie
METEO
Napad na jubilera w Krakowie
Zastraszyli pracowników, uciekli pieszo. Trwa obława
Kraków
Wizualizacja pawilonu od strony Towarowej
Naturalny beton, czarna stal, zielony dach
Piotr Bakalarski
shutterstock_2117281391
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
imageTitle
Widzew rozbił bank. Media: rekord transferowy w ekstraklasie
EUROSPORT
Oskarżony o 34 przypadki gwałtu na swojej żonie. W Niemczech zapadł wyrok
Naruszył "najbardziej intymną sferę życia". Mąż skazany za lata przestępstw wobec żony
Świat
imageTitle
Wpadł na teście na narkotyki. Na mistrzostwach świata już nie zagra
EUROSPORT
Sikorski i Sybiha. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy
Spotkania przy okazji wizyty Zełenskiego. Sikorski o "wietrze ze wschodu"
Polska
Prognoza dotycząca wiejącego wiatru w stanach Kolorado i Wyoming
Ostrzeżenia przed pożarami dla kilkuset tysięcy osób
METEO
19 1925 fpf gosc-0047
Jak Ukraińcy "odpłacają się Polsce"? "Być może to będzie zbyt brutalne"
Polska
shutterstock_2701547507
Gigant uniknął zawieszenia. Musi weryfikować wiek klientów
BIZNES
Okrągły stół
Okrągły Stół z Pałacu Prezydenckiego trafił do muzeum. "Naprawdę należy do historii"
Świat
skl
Młodzi zadali pytania. Politycy odpowiedzieli
Polska
imageTitle
Sensacyjny półfinalista Scottish Open. Koniec świetnej passy Selby'ego
EUROSPORT
Kobieta została skazana.
Prowadziła fikcyjny sklep, wyłudziła prawie pół miliona. "Szkoda została w całości naprawiona"
Kujawsko-Pomorskie
Pożar restauracji w Zakopanem
Pożar na Krupówkach. Dwie osoby poszkodowane
ZAKOPANE
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Chcieli tankować benzynę, z węża leciał olej napędowy
Białystok
Zimna noc, mróz
Noc pochmurna z mrozem
METEO
zima droga lod snieg samochod kierownica kierowca shutterstock_1611518851
Świąteczne wyjazdy najtańsze od czterech lat
BIZNES
imageTitle
W takim turnieju Świątek jeszcze nie grała. Hurkacz wytrwał kilka sekund
EUROSPORT
Policja zatrzymała trzech mężczyzn
Pili alkohol, doszło do sprzeczki. Stracił zegarek i telefon
WARSZAWA
Śmierć 54-letniej kobiety pod Węgrowem. Jedna osoba zatrzymana (zdjęcie ilustracyjne)
Z półrocznym synem miała pojechać do galerii handlowej. Szukała jej policja
Rzeszów
Park nad POW zdewastowany
Nowy park już zdewastowany. Rozjeździli alejki, rośliny i trawniki
WARSZAWA
Waldemar Żurek
Żurek reaguje na uzasadnienie sądu w sprawie Romanowskiego
Polska
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Zmiany w regulaminie NBP. Obejmą członków zarządu
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica