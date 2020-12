Zmarł były senator Maciej Grubski. Był zakażony koronawirusem

Polityk został zawieszony w prawach członka partii we wrześniu 2018 roku. Miało to związek z wywiadem, którego udzielił portalowi rosyjskiej agencji rządowej Sputnik. Wypowiadał się tam między innymi na temat rosyjskiego prezydenta Władimira Putina oraz sojuszu Polski z USA. We wrześniu 2018 roku Grubski złożył rezygnację z członkostwa w partii i klubie senatorskim PO i stał się senatorem niezależnym. Nie zdecydował się potem na ponowy start w wyborach.