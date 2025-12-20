"Stalking zawsze oznacza cierpienie". W tym przypadku skończył się tragedią

Reżyser serialu "Zabić Miss": stalking to nie jest miłość Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na HBO Max już teraz obejrzeć można wstrząsający serial dokumentalny "Zabić Miss" poświęcony Agnieszce Kotlarskiej, byłej Miss Polski i pierwszej Polce uhonorowanej tytułem Miss International. Kotlarska została zamordowana przez swojego stalkera na oczach męża i córki.

"Zabić Miss" - zwiastun serialu dokumentalnego Źródło: HBO Max

Stalking "może przytrafić się każdemu i zawsze"

- Stalking to nie jest miłość. Stalking to nie jest zauroczenie, to nie są żadne końskie zaloty - mówił w TVN24 Maciej Bieliński, reżyser serialu "Zabić Miss". - Stalking to jest tropienie i prześladowanie ofiary. Stalking zawsze oznacza czyjeś wielkie cierpienie i w skrajnych wypadkach doprowadza do tego rodzaju nieszczęśliwych historii - tłumaczył.

Jak wskazał Bieliński, "być może dlatego ta historia też jest na jakimś poziomie tak nośna, bo on (stalking) się z kolei może przytrafić każdemu i zawsze". - Posiadanie stalkera nie jest domeną tylko kobiet, mężczyznom też się zdarza. To się działo w latach dziewięćdziesiątych, to się dzieje dzisiaj również. To nie jest jakaś pieśń przeszłości - mówił.

- Wszystkie kobiety, z którymi pracowaliśmy na tym planie, ale też makijażystki, montażystki i tak dalej, każda opowiadała o tym, że w jakimś sensie tego typu masakra miała miejsce w jej życiu - relacjonował reżyser "Zabić Miss".

"To może być walka o własne życie"

Izabela Świergiel, szefowa Fundacji ITAKA, mówiła w TVN24 o stronie stalkingstop.pl, która powstała we współpracy z HBO Max. Zawiera ona wskazówki, jak reagować na stalking. - To, z czym my się mierzymy na naszych liniach wsparcia, których jesteśmy operatorami, to to, że ludzie nie wiedzą, czym stalking jest - powiedziała.

- My znamy to słowo, ale ciągle zastanawiamy się, czy to już jest stalking, czy to już jest ten moment, żeby zgłosić to na policję. Czy to jest ten czas, czy to już jest to, a tak naprawdę, jak pokazuje też historia Agnieszki Kotlarskiej, to może być walka o własne życie - mówiła Świergiel. Jak zaznaczyła, "musimy o tym mówić, ale też musimy mówić bliskim, musimy to komunikować, że taka sytuacja ma miejsce".

Bieliński wskazywał, że "wszyscy, których dotknął stalking zaczynają tę opowieść w ten sposób: to się zaczyna tak niewinnie". - Trudno się w którymś momencie zorientować, bo to idzie taką normalną drogą, poza jakimiś superskrajnymi przypadkami - mówił.

Kadr z filmu "Zabić Miss" Źródło: materiały prasowe WBD

- Trudno jest, mam wrażenie, naszemu otoczeniu po prostu znaleźć tą perspektywę na to, że ta granica została już przekroczona - ocenił reżyser "Zabić Miss".

- Kiedy ktoś przekracza nasze granice, to to jest ten moment, kiedy my się czujemy niekomfortowo - tłumaczyła Świergiel. - Jeśli zaczynamy się zastanawiać, to to jest ten moment, kiedy powinniśmy to zgłosić - wyjaśniała.

"Zabić Miss" w HBO MAX

Trzyodcinkowy serial dokumentalny to nie tylko intymny portret życia modelki, ale także studium platonicznej miłości, która wymyka się spod kontroli i przeradza w niebezpieczną obsesję. Nowa produkcja HBO Original jest dostępna na platformie HBO Max od 17 grudnia.

Twórcy dokumentu nie tylko chcieli oddać hołd Agnieszce Kotlarskiej, ale także zwrócić uwagę na problem stalkingu. Aby podkreślić skalę zjawiska i realnie pomóc osobom poszkodowanym, HBO Max wspólnie z Fundacją ITAKA stworzyły kampanię społeczno-edukacyjną "Stalking Stop!". "Tysiące wiadomości, emocjonalne deklaracje, śledzenie - to codzienność osób doświadczających stalkingu" - czytamy na stronie fundacji.

W ramach kampanii powstała strona stalkingstop.pl - prosta i praktyczna baza wiedzy z konkretnymi wskazówkami, jak reagować oraz jakie prawa przysługują osobom dotkniętym tym zjawiskiem. Strona wskazuje również, gdzie szukać bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej, a także udostępnia specjalne materiały informacyjne dla policji.

HBO Max jest częścią grupy Warner Bros. Discovery, właściciela tvn24.pl.

OGLĄDAJ: Smarzowski pamięta, gdzie wisiał pasek. Olejnik - jak uderzył ją były mąż. "Pojęcie przemocy się zmienia" Zobacz cały materiał