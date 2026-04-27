"To był po prostu dobry człowiek". Czarzasty wspomina Litewkę

Prowadzący "Rozmowę Piaseckiego" w TVN24 zwrócił uwagę, że trudno będzie zastąpić zmarłego posła Łukasza Litewkę. - Myślę, że się go nie zastąpi, dlatego że to był człowiek, który bardziej od polityki uprawiał działalność społeczną i pomagał, pomagał ludziom, pomagał zwierzętom - wspominał Włodzimierz Czarzasty.

- To był po prostu dobry człowiek - powiedział marszałek Sejmu w rozmowie z Konradem Piaseckim.

- W polityce, takiej ogólnokrajowej, moim zdaniem (...) chyba nie czuł się najlepiej, natomiast świetnie się czuł, jak mógł komuś pomóc, jak mógł zbierać na zwierzęta, jak mógł zbierać na ludzi środki finansowe, jak mógł robić to, co całe życie robił. Czuł to po prostu - opisywał Czarzasty.

- Myślałem o nim jako o polityku, który realizuje przy okazji bycia politykiem swoją pasję pomagania ludziom - wspominał marszałek Sejmu. - To był działacz społeczny, człowiek, który pokazywał, że można innym ludziom pomóc i to było dla niego na pewno najważniejsze - powiedział.

- Żal człowieka. To był naprawdę człowiek oddany innym ludziom. Dobry człowiek - ocenił.

Łukasz Litewka nie żyje

Poseł Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło w czwartek w Dąbrowie Górniczej. Samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z rowerzystą. 57-letni kierowca samochodu osobowego był trzeźwy. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mógł zasłabnąć lub zasnąć.

W sobotę Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej podjął decyzję o tymczasowym, trzymiesięcznym areszcie dla 57-letniego kierowcy. Mężczyzna może wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 40 tysięcy złotych. Będzie objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju.

Pogrzeb Litewki odbędzie się w najbliższą środę i będzie miał charakter państwowy. W niedzielę natomiast w Warszawie przeszedł marsz pod hasłem "Zerwijmy łańcuchy" połączony z hołdem dla tragicznie zmarłego w wypadku posła.

Kim był Łukasz Litewka?

Łukasz Litewka miał 36 lat. Urodził się 9 maja 1989 roku w Sosnowcu. Studiował na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim. Z wykształcenia był socjologiem.

Karierę publiczną rozpoczął jako radny Sosnowca, wybierany w 2014 i 2018 roku z list lewicy. Bez powodzenia startował do Sejmu w 2019 roku. Mandat poselski zdobył w wyborach parlamentarnych w 2023 roku z listy Nowej Lewicy, uzyskując rekordowe poparcie w okręgu sosnowieckim - czyli 40 579 głosów.

Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt i reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym w sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

