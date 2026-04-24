"Potrafił roztapiać zlodowaciałe serca"

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął w czwartek tragicznie podczas jazdy na rowerze. Potrącił go samochód. Poseł miał 36 lat.

Krzysztof Śmiszek mówił w piątek w TVN24 o tym, jak usłyszał o Litewce w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. W jej trakcie Litewka na plakatach wyborczych pokazywał psy, które czekały w schronisku na adopcję. - To było coś, co absolutnie przyciągnęło moją uwagę - mówił Śmiszek.

Łukasz Litewka obok swojego baneru wyborczego Źródło: Łukasz Litewka/ Facebook

Jak mówił europoseł, pierwszy raz zobaczył Litewkę na żywo w dniu zaprzysiężenia na posła. - Angażował się mocno w sprawy sejmowe, natomiast uwagę publiczną przyciągała ta jego niesamowita zdolność mobilizowania ludzi - wspominał.

- On potrafił jakoś w taki bardzo tajemniczy sposób roztapiać zlodowociałe serca - powiedział. - Na jego sygnał, na jego hejnał setki tysięcy czy dziesiątki tysięcy ludzi angażowały się w coś dobrego - dodał Śmiszek.

- Organizował wokół siebie, a właściwie wokół spraw nawet, nie wokół siebie, tylko wokół konkretnych spraw, masy, rzeszę ludzi, którzy otwierali swoje serca, otwierali swoje portfele i po prostu robili dobro - wspominał europoseł.

Śmiszek zaznaczył, że nie można zapominać o działalności Litewki w Sejmie. - Musimy pamiętać o jego niesamowitym zaangażowaniu w pracę nadzwyczajnej komisji, która była powołana do opracowania ustawy, która miała polepszyć los zwierząt - przypomniał.

- To jest na pewno przypadek bardzo rzadki w moim przekonaniu, takiej kombinacji duszy społecznika i polityka - ocenił.

