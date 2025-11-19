Lotniska Rzeszów i Lublin już otwarte. "Działania lotnictwa wojskowego zakończone"

W środę około godziny 4.30 nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o operowaniu w polskiej przestrzeni powietrznej polskiego i sojuszniczego lotnictwa w związku z atakami Rosji na obiekty na terytorium Ukrainy.
"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - wskazano w oświadczeniu.
"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - wyjaśniono. Zapewniono również, że Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości.
Dwa lotniska ponownie otwarte
W związku z działaniami wojskowego lotnictwa po godzinie 6 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała na platformie X, że lotnisko Rzeszów i Lublin zostały czasowo zamknięte.
Ponownie otwarto je około półtorej godziny później. "Działania lotnictwa wojskowego zostały zakończone. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie są ponownie otwarte" - napisano w krótkim komunikacie.
Autorka/Autor: asty, kgr/lulu
Źródło: TVN24, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ