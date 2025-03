Kamiński: logika, którą przyjął dzisiaj Jarosław Kaczyński jest dla jego przywództwa zabójcza Źródło: TVN24

Co się stało, że biedna kobieta musiała iść do "łotrów"? Ona poszła zeznawać do prokuratury, dlatego że nie poszedł tam Jarosław Kaczyński - mówił w "Faktach po Faktach" Michał Kamiński (Trzecia Droga). Według niego "Logika, którą przyjął dzisiaj Jarosław Kaczyński jest dla jego przywództwa zabójcza". - Oni ze śmierci stworzyli paliwo polityczne - stwierdził Krzysztof Brejza (Koalicja Obywatelska).

Po śmierci Barbary Skrzypek politycy PiS rzucają oskarżenia pod adresem prokuratury i obecnej władzy. Sugerują, że jej śmierć może być związana z przesłuchaniem w sprawie "dwóch wież". Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że Skrzypek "padła ofiarą łotrów". Na profilach posłów Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się w niedzielę wpisy o identycznej treści. "Nie damy się zastraszyć" - grzmią.

Kamiński: logika, którą przyjął Kaczyński jest dla jego przywództwa zabójcza

- A co się stało, że biedna kobieta poszła do tych "łotrów"? Co się takiego stało, że kobieta musiała iść do "łotrów"? Ona poszła tam dlatego, że nie poszedł tam Jarosław Kaczyński. Kolejne osoby idą tam za Jarosława Kaczyńskiego i różnie się to dla nich kończy - mówił w "Faktach po Faktach" wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (Trzecia Droga). - Lider mówi swoim wyborcom: to są łotry, tam siedzą bandyci, tylko ja do nich nie pójdę, wy tam chodźcie. I wy ponoście tego straszne konsekwencje - dodał.

W jego ocenie "logika, którą przyjął dzisiaj Jarosław Kaczyński, jest dla jego przywództwa zabójcza". - Ona mówi, że Jarosław Kaczyński, wiedząc, że po tamtej stronie są bandyci, sam nie chodzi się spotykać z bandytami, tylko wysyła tam kobietę. Tak się nie zachowuje przywódca, który wie, że po drugiej stronie stoją groźni przestępcy - stwierdził.

Kamiński powiedział, że śmierć Barbary Skrzypek "to jest w oczywisty sposób nieszczęśliwy wypadek". Jak dodał, nie można jednak wykluczać, iż "sam fakt, że ta pani została przez Jarosława Kaczyńskiego i okoliczności zmuszona do tego, żeby w prokuraturze zeznawać, źle na nią wpłynął".

Gość TVN24 zwrócił uwagę, że "ta sprawa przypomina każdemu Polakowi w Polsce o aferze dwóch wież". - Powód, dla którego pani Barbara Skrzypek siedziała w prokuraturze, nie ma nic wspólnego z Bogiem, honorem, ojczyzną, narodowymi interesami. Ma związek tylko z tym, że człowiek, którego Jarosław Kaczyński obdarzał ogromnym zaufaniem, dzisiaj twierdzi, że (prezes PiS - red.) zmusił go do wręczenia łapówki księdzu katolickiemu - powiedział Kamiński.

Brejza: oni ze śmierci stworzyli paliwo polityczne

- Nie ma niczego bardziej łoterskiego od tańczenia na grobach, na trumnie - stwierdził europoseł KO Krzysztof Brejza.

- Każda śmierć jest bardzo przykra i w każdym kręgu cywilizacyjnym jest pewnym sacrum. A tutaj zamiast trzymać się kręgu cywilizacyjnego, politycy PiS trzymali się jakiegoś spinu. Kopiowali chyba przez kogoś rozesłane wiadomości słowo w słowo oskarżające kilku polityków Koalicji Obywatelskiej z Romanem Giertychem - mówił, odnosząc się do wpisów zamieszczanych w mediach społecznościowych przez polityków PiS.

Według polityka KO, działacze PiS "ze śmierci stworzyli paliwo polityczne". - Oni są specjalistami w tym. To jest niegodne, to jest obrzydliwe moralnie, to jest niemieszczące się w żadnym kręgu cywilizacji na świecie. Nikt tego nie czyni. Czyni to PiS. Dlaczego to robią? Bo są ludźmi bezwzględnymi - ocenił Brejza.

Brejza: n ie ma niczego bardziej łoterskiego od tańczenia na grobach Źródło: TVN24

"Ta sprawa jest sprawą czysto korupcyjną"

Brejza powiedział, że środowisko Jarosława Kaczyńskiego od połowy lat 90. uwłaszczało się na majątku Polaków. - Majątek narodowy w postaci kilku biurowców, między innymi Jerozolimskie 125, Srebrna 16, przeszły pod własność środowiska Jarosława Kaczyńskiego - przypomniał. Dodał, że teraz "spada ta maska".

- W trakcie śledztwa wszczętego wreszcie po wielu latach kręcenia i blokowania, odsłaniane są kulisy tego, że Jarosław Kaczyński wcale nie jest takim nierozgarniętym starszym człowiekiem, który w życiu się niczego nie dorobił, który się na niczym nie zna, nie wie, co to jest kodeks spółek handlowych. Nie, on jest bardzo wytrawnym graczem biznesowym - przekonywał europoseł, nazywając prezesa PiS "deweloperem".

- On chciał budować biurowce w centrum Warszawy na dawnym majątku społecznym, na państwa majątku - stwierdził, dodając, że "w tej sprawie powinna kiedyś powstać komisja śledcza".

- Ta sprawa jest sprawą czysto korupcyjną. Ona dotyczy tego, o czym wielokrotnie środowisko Prawa i Sprawiedliwości mówiło, przecięcia władzy, polityki i kleru - dodał Kamiński.