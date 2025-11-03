Logo strona główna
Polska

"Już kilka lat wcześniej widziała w nim kandydata" i pomagała. "Nowe światło" na wybór papieża

Jan Paweł II i Anna-Teresa Tymieniecka
Gutowski: Tymieniecka widziała w nim kandydata na papieża
Źródło: TVN24
Słyszeliśmy o człowieku z dalekiego kraju, który niemalże w cudowny sposób został niespodziewanie wybrany na papieża. Korespondencja z Anną Teresą Tymieniecką pokazuje, że ona już kilka lat wcześniej widziała w nim kandydata na papieża - wskazywał we "Wstajesz i wiesz" Marcin Gutowski, autor reportaży z cyklu "Tajemnica korespondencji". Mówił też o tym, jak filozofka wspierała go w drodze do Watykanu oraz o jej późniejszym rozczarowaniu pontyfikatem Jana Pawła II.

"Tajemnica korespondencji" to cykl reportaży Marcina Gutowskiego o wyjątkowym w skali świata archiwum - zbiorze kilkuset listów Anny-Teresy Tymienieckiej i kardynała Karola Wojtyły, późniejszego papieża. Od 16 lat pozostawały zamknięte w sejfie dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Dziennikarze Marcin Gutowski i Szymon Żyśko, jako pierwsi dziennikarze na świecie, poznali całość tego wyjątkowego zbioru. Setki listów to zapis trzech dekad niezwykłej relacji kardynała Wojtyły, a następnie papieża Jana Pawła II i amerykańskiej filozofki polskiego pochodzenia. Reporter "Czarno na białym" Marcin Gutowski przedstawił je w cyklu "Tajemnica korespondencji", składającym się z trzech materiałów: "Zakup za miliony", "Droga do Watykanu" i "Skandal w Bostonie".

OGLĄDAJ: Tajemnica listów papieża. Dlaczego przez 16 lat leżały zamknięte w sejfie?
JPII_Tymieniecka_razem

Tajemnica listów papieża. Dlaczego przez 16 lat leżały zamknięte w sejfie?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

W poniedziałek Gutowski mówił we "Wstajesz i Wiesz" w TVN24, co jego zdaniem jest "najciekawszym" wątkiem, który znalazł się w korespondencji. - Rzuca ona zupełnie nowe światło na proces dojścia kardynała Karola Wojtyły do funkcji papieża Jana Pawła II, na jego wybór po prostu, na jego drogę do Watykanu. Niewiele do tej pory o tym wiedzieliśmy - mówił dziennikarz. 

OGLĄDAJ: "Zrobiłam swoje". Pisała do Jana Pawła II przyjaciółka
pc

"Zrobiłam swoje". Pisała do Jana Pawła II przyjaciółka

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Gutowski: już kilka lat wcześniej widziała w nim kandydata na papieża

- Słyszeliśmy o człowieku z dalekiego kraju, który niemalże w cudowny sposób został niespodziewanie wybrany na papieża. Korespondencja z Tymieniecką pokazuje, że ona już kilka lat wcześniej widziała w nim kandydata na papieża - kontynuował Gutowski.

- Kiedy w 1976 roku (kardynał Wojtyła - red.) odwiedzał (Tymieniecką - red.) w Stanach Zjednoczonych, ona mu takie tourne po Stanach zorganizowała, gdzie przedstawiła go wszystkim ważnym ludziom, którym powinien zostać przedstawiony - opisywał reporter.

To tam, mówił dziennikarz, przyszła głowa Kościoła Katolickiego poznała m.in. Zbigniewa Brzezińskiego - byłego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Jimmy'iego Cartera, członków kierownictwa CIA oraz przedstawicieli Gabinetu Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Filozofka już wówczas miała wysyłać do amerykańskich gazet, w tym "New York Timesa", notatki prasowe, w których pisała, że jest on jednym z głównych kandydatów na papieża.

OGLĄDAJ: Droga do Watykanu. Nieznany wymiar relacji Wojtyły i Tymienieckiej
_JPII_Tymieniecka

Droga do Watykanu. Nieznany wymiar relacji Wojtyły i Tymienieckiej

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Gutowski: rozczarowała się pontyfikatem Jana Pawła II

Dziennikarz wspomniał też, że z analizy listów wynika, że Tymieniecka nie bała się krytykować papieża. Początkowo miała go postrzegać jako "młodego i progresywnego" kandydata na papieża. - Jak potem się okazuje w tej korespondencji, rozczarowała się i wielokrotnie wyrzucała mu jego sposób zarządzania Kościołem - zauważył Gutowski.

- Potrafiła napisać Janowi Pawłowi II, cytuję, że "będzie się w piekle smażył", że "bierze Kościół za mordę" i nie na takiego lidera liczyła, i będzie musiała swoje marzenia o nowym papieżu odłożyć na kolejny pontyfikat - cytował Gutowski fragmenty listów.

Reporter "Czarno na Białym" podkreślił, że wymiana wiadomości Tymienieckiej z papieżem trwała do końca jego życia. - Zresztą ona była w apartamencie papieskim w momencie, kiedy Jan Paweł II umierał - zaznaczył.

Marcin Gutowski
Gutowski: Tymieniecka rozczarowała się pontyfikatem Jana Pawła II
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: os/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: archiwum prywatne Anny-Teresy Tymienieckiej

TAGI:
TAGI:
Jan Paweł II
