"Już kilka lat wcześniej widziała w nim kandydata" i pomagała. "Nowe światło" na wybór papieża

"Tajemnica korespondencji" to cykl reportaży Marcina Gutowskiego o wyjątkowym w skali świata archiwum - zbiorze kilkuset listów Anny-Teresy Tymienieckiej i kardynała Karola Wojtyły, późniejszego papieża. Od 16 lat pozostawały zamknięte w sejfie dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Dziennikarze Marcin Gutowski i Szymon Żyśko, jako pierwsi dziennikarze na świecie, poznali całość tego wyjątkowego zbioru. Setki listów to zapis trzech dekad niezwykłej relacji kardynała Wojtyły, a następnie papieża Jana Pawła II i amerykańskiej filozofki polskiego pochodzenia. Reporter "Czarno na białym" Marcin Gutowski przedstawił je w cyklu "Tajemnica korespondencji", składającym się z trzech materiałów: "Zakup za miliony", "Droga do Watykanu" i "Skandal w Bostonie".

W poniedziałek Gutowski mówił we "Wstajesz i Wiesz" w TVN24, co jego zdaniem jest "najciekawszym" wątkiem, który znalazł się w korespondencji. - Rzuca ona zupełnie nowe światło na proces dojścia kardynała Karola Wojtyły do funkcji papieża Jana Pawła II, na jego wybór po prostu, na jego drogę do Watykanu. Niewiele do tej pory o tym wiedzieliśmy - mówił dziennikarz.

- Słyszeliśmy o człowieku z dalekiego kraju, który niemalże w cudowny sposób został niespodziewanie wybrany na papieża. Korespondencja z Tymieniecką pokazuje, że ona już kilka lat wcześniej widziała w nim kandydata na papieża - kontynuował Gutowski.

- Kiedy w 1976 roku (kardynał Wojtyła - red.) odwiedzał (Tymieniecką - red.) w Stanach Zjednoczonych, ona mu takie tourne po Stanach zorganizowała, gdzie przedstawiła go wszystkim ważnym ludziom, którym powinien zostać przedstawiony - opisywał reporter.

To tam, mówił dziennikarz, przyszła głowa Kościoła Katolickiego poznała m.in. Zbigniewa Brzezińskiego - byłego doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Jimmy'iego Cartera, członków kierownictwa CIA oraz przedstawicieli Gabinetu Prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Filozofka już wówczas miała wysyłać do amerykańskich gazet, w tym "New York Timesa", notatki prasowe, w których pisała, że jest on jednym z głównych kandydatów na papieża.

Gutowski: rozczarowała się pontyfikatem Jana Pawła II

Dziennikarz wspomniał też, że z analizy listów wynika, że Tymieniecka nie bała się krytykować papieża. Początkowo miała go postrzegać jako "młodego i progresywnego" kandydata na papieża. - Jak potem się okazuje w tej korespondencji, rozczarowała się i wielokrotnie wyrzucała mu jego sposób zarządzania Kościołem - zauważył Gutowski.

- Potrafiła napisać Janowi Pawłowi II, cytuję, że "będzie się w piekle smażył", że "bierze Kościół za mordę" i nie na takiego lidera liczyła, i będzie musiała swoje marzenia o nowym papieżu odłożyć na kolejny pontyfikat - cytował Gutowski fragmenty listów.

Reporter "Czarno na Białym" podkreślił, że wymiana wiadomości Tymienieckiej z papieżem trwała do końca jego życia. - Zresztą ona była w apartamencie papieskim w momencie, kiedy Jan Paweł II umierał - zaznaczył.

