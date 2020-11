Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka pisze do Kaczyńskiego o "politycznej zdradzie" Andrzeja Dudy

"W ciągu ostatnich 30 lat żaden polski polityk nie zawiódł swoich wyborców tak dalece i w sposób tak haniebny jak Andrzej Duda – najpierw przedstawiający się jako zagorzały katolik, a teraz tworzący prawne ramy dla nowej eugeniki pod wpływem ulicznych awanturników i aktywistów proaborcyjnych" – napisał prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka (PSOŻC) Wojciech Zięba w liście otwartym do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Skrytykował zaproponowaną przez prezydenta nowelę ustawy w sprawie aborcji i zarzucił rządzącym, że składane przez nich w okresie kampanii wyborczych deklaracje pro-life to "zwykłe kłamstwa wyborcze".

22 października Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej uznał, że prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Od tamtej pory - w związku z decyzją TK- każdego dnia w całej Polsce trwają protesty.

W reakcji na tę sytuację prezydent Andrzej Duda skierował w piątek do Sejmu swój projekt zmian w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Jak oświadczył Duda, propozycja, uwzględniając wskazania TK, przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki przywracającej możliwość przerwania ciąży, ale jedynie w przypadku wystąpienia wad letalnych.

List otwarty do Kaczyńskiego

Do sporu dotyczącego kwestii aborcji odniósł się w liście otwartym do wicepremiera, prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka (PSOŻC) Wojciech Zięba.

Jak napisał, "środowiska pro-life nie tworzą wyłącznie aktywiści społeczni skupieni w ruchach i organizacjach pozarządowych, lecz każdy obywatel oddający swój głos w demokratycznych wyborach na polityków jednoznacznie deklarujących prawo do życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci".

Zaznaczył, że "tak rozumiani obrońcy życia doprowadzili dwukrotnie do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych Zjednoczonej Prawicy" oraz "wybrali dwukrotnie na urząd Prezydenta RP Pana dr. Andrzeja Dudę".

Prezes PSOŻC: prezydent "zapewniał, że podpisze ustawę znoszącą kryterium eugeniczne do przeprowadzenia aborcji"

Zięba w liście do Kaczyńskiego wskazał, że jego formacja "szła do wyborów parlamentarnych z jasno określonymi wartościami".

Przypomniał, że w programach politycznych Prawa i Sprawiedliwości z lat 2014 i 2019 znalazły się deklarowane między innymi "szacunek dla godności każdego człowieka", uznanie "życia ludzkiego jako wartości nadrzędnej", "ochronę życia od poczęcia", a także odwoływano się "do nauki społecznej Kościoła, zwłaszcza nauczania papieży Jana Pawła II i Franciszka".

Prezes PSOŻC przypomniał także wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, w której lider PiS deklarował swoje poparcie oraz wolę polityczną wykluczenia przesłanki eugenicznej do aborcji z polskiego porządku prawnego.

"Deklaracje wyborcze swojego zaplecza politycznego konsekwentnie potwierdzał prezydent Andrzej Duda, szczególnie w okresie dwóch ostatnich kampanii wyborczych, które dzięki głosom obrońców życia okazały się dla niego zwycięskie" - napisał Zięba, dodając, że prezydent "zapewniał, że podpisze ustawę znoszącą kryterium eugeniczne do przeprowadzenia aborcji".

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka zwrócił uwagę, że Andrzej Duda jest "jedynym po 1989 r. tak jednoznacznie i otwarcie przyznającym się do wiary katolickiej politykiem, publicznie realizującym praktyki religijne, stale odwołującym się w swoich płomiennych przemówieniach do wyznawanej wiary i wartości chrześcijańskich".

"Niewątpliwie swój dotychczasowy kapitał polityczny Andrzej Duda zbudował na wizerunku polityka - zadeklarowanego katolika i obrońcy życia" - dodał. Przypomniał, że we wrześniu głowa państwa wzięła udział w Marszu dla Życia i Rodziny.

"Czujemy się oszukani przez Prezydenta Andrzej Dudę i obóz Zjednoczonej Prawicy"

W opinii Zięby wyborcy Andrzeja Dudy "gorzko się rozczarowali" jego postawą wobec orzeczenia TK z 22 października. Autor listu do Kaczyńskiego krytycznie odnosi się także do projektu ustawy prezydenta. "Niestety, złożony do Sejmu projekt ustawy legalizujący aborcję eugeniczną z powodu wady letalnej, radykalnie zaprzecza wszystkim dotychczasowym deklaracjom prezydenta Andrzeja Dudy, jak również Pańskim osobistym wypowiedziom oraz założeniom programowym formacji politycznej, której Pan przewodzi" - czytamy w liście.

"Jako wyborcy, katolicy i obrońcy życia czujemy się oszukani przez Prezydenta Andrzej Dudę i obóz Zjednoczonej Prawicy, a składane przez Państwa w okresie kampanii wyborczych deklaracje pro-life, z perspektywy czasu jesteśmy zmuszeni uznać za zwykłe kłamstwa wyborcze" - napisano.

"Decyzję Prezydenta uznajemy za całkowicie lekceważącą jego wyborców, którzy – jak widać – nie są mu już do niczego potrzebni. Trzeciej kolejno po sobie następującej kadencji Konstytucja nie przywiduje, dlatego nie musi się on już kreować na gorliwego obrońcę życia. W ciągu ostatnich 30 lat żaden polski polityk nie zawiódł swoich wyborców tak dalece i w sposób tak haniebny jak Andrzej Duda – najpierw przedstawiający się jako zagorzały katolik, a teraz tworzący prawne ramy dla nowej eugeniki pod wpływem ulicznych awanturników i aktywistów proaborcyjnych. To polityczna zdrada" - dodano.

Stowarzyszenie "kategorycznie sprzeciwia się haniebnym działaniom Prezydenta RP"

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka "kategorycznie sprzeciwia się haniebnym działaniom Prezydenta RP i udzielonemu dla nich poparciu polityków Zjednoczonej Prawicy".

"Domagamy się podporządkowania orzeczeniu Trybunału z 22 października br., wycofania prezydenckiego projektu ustawy, który jest nową odsłoną eugeniki, oraz podjęcia wreszcie godziwych inicjatyw ustawodawczych, które radykalnie poprawią sytuację finansową rodzin dzieci z niepełnosprawnością. Domagamy się podniesienia zasiłku pielęgnacyjnego o co najmniej 2 tys. zł, gdyż w tym momencie wynosi on zaledwie 215,84 zł. To kompromitacja - czytamy dalej.

Zięba zaapelował także w imieniu stowarzyszenia o "odblokowanie opiekunom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne możliwości podjęcia legalnej pracy".

