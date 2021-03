Francuski minister chciał odwiedzić gminę z uchwałą anty-LGBT, ale miał nie dostać zgody. Wiceszef MSZ: nieprawda

Francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Clement Beaune, który przebywa z wizytą w Polsce, miał odwiedzić Kraśnik, jedną z z gmin, które w zeszłym roku przyjęły deklarację anty-LGBT. "Polskie władze wskazały mi ostatnio, że nie są w stanie zaplanować tej wizyty i bardzo tego żałuję" - powiedział Beaune francuskiemu tygodnikowi "L'Obs". "Nikt z polskich władz nie zabraniał ani nie uniemożliwiał francuskiemu wiceministrowi wizyty w Kraśniku" - przekazał wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

Francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Clement Beaune od poniedziałku przebywa z wizytą w Polsce.

Portal Politico przekazał, powołując się na jego słowa, że polskie władze odmówiły mu dostępu do "strefy wolnej od LGBT", którą chciał odwiedzić podczas swojej wizyty. Chodziło o Kraśnik. To jedna z gmin, które w zeszłym roku p rzyjęły deklarację anty-LGBT.

"Polskie władze wskazały mi ostatnio, że nie są w stanie zaplanować tej wizyty i bardzo tego żałuję. Jest to decyzja, nad którą ubolewam" - powiedział Beaune francuskiemu tygodnikowi "L'Obs".

"L'Obs" pisze dalej, że wizyta ministra w takim miejscu "to miał być symboliczny moment jego przyjazdu do Polski, przesłanie solidarności, które miał skierować do społeczności gejowskiej w kraju nękanym dyskryminacją LGBT".