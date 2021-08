Lex TVN. Grodzki: myślę, że w tej sprawie Senat zajmie radykalne stanowisko

Ustawa anty-TVN, po tym jak w kontrowersyjnych okolicznościach przyjął ją Sejm, czeka na decyzję Senatu. Marszałek tej izby Tomasz Grodzki mówił w "Jeden na jeden" w TVN24, że jego zdaniem Senat zajmie w tej sprawie "radykalne stanowisko". Poinformował także, że zamówił trzy opinie prawne, które mają przygotować senatorów "do oceny tego, co się zdarzyło w Sejmie przy lex TVN, przy głosowaniu, przy reasumpcji".

Grodzki o lex TVN: myślę, że w tej sprawie Senat zajmie radykalne stanowisko

Zapytany o osobistą opinię na ten temat, odparł jego zdanie jest takie, "by ją zawetować totalnie". - Ta ustawa nie powinna w ogóle powstać, nie powinna w ogóle wejść do Sejmu. Myślę, że w tej sprawie Senat zajmie radykalne stanowisko - powiedział marszałek.

Grodzki o reasumpcji: zamówiłem trzy opinie prawne

- Przeprowadziłem już wstępne rozmowy z prawnikami. Przeprowadzam (je - red.) po to, żeby przygotować się do oceny tego, co się zdarzyło w Sejmie przy lex TVN, przy głosowaniu, przy reasumpcji. Poprosiłem o trzy niezależne opinie. Jedną - zespołu prawników przy marszałku Senatu i dwie niezależne - powiedział. Jak tłumaczył, te opinie są po to "by dać materiał senatorom, żeby mogli się poważnie przygotować się do debaty". - Na pewno przed posiedzeniem będziemy je mieli - zapewnił.