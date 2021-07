Profesor Flis o lex TVN: Nie pójdzie tak jak z Polska Press. Ta sprawa jest za gruba

Uderzenie w niezależność TVN poprzez nowelizację ustawy autorstwa posłów PiS to "zbyt gruba sprawa" - ocenił w piątek w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 socjolog prof. Jarosław Flis. - Nie bardzo widzę, by awantura o telewizję TVN mogła się skończyć pozytywnym efektem. To nie jest tak, że się to znacjonalizuje - dodał. W jego ocenie, "siłą napędową" sporu o TVN jest prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji, która wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN.

Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. Od 2016 roku - w takich samych warunkach właścicielskich - KRRiT wydała już koncesje dla kanałów TVN24 BiS, TTV i TVN International West.

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu podczas wtorkowego posiedzenia przyjęła wraz z poprawkami projekt nowelizacji ustawy medialnej.

- Nie bardzo widzę, by cała ta awantura o telewizję TVN mogła się skończyć pozytywnym efektem. Bo to nie jest tak, że się to znacjonalizuje. To nie pójdzie tak, jak z Polska Press - komentował w piątek w TVN24 socjolog prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak ocenił, "być może tutaj był ten fałszywie odczytany sygnał, że wszystko wolno po tym, jak Orlen odkupił od niemieckich udziałowców udziały w prasie regionalnej i to jakoś przeszło". - Poprotestowali, poprotestowali, ale później się udało obsadzić gorącymi zwolennikami partii rządzącej stanowiska naczelnych no i jakoś to się toczy - stwierdził. Dodał jednak: - Wydaje się, że ta sprawa jest za gruba.

- Tym razem może się okazać, że to tak nie pójdzie i nawet, gdyby się udało coś takiego uchwalić, co wydaje się w tym momencie wątpliwe, to znajdą się inne siły, które odkupią te udziały, a (nowy właściciel - red.) wcale nie zmieni krytycznego spojrzenia na obóz władzy i może się okazać, że cała ta awantura jest zupełnie po nic - powiedział Flis.

Jak mówił socjolog, "to jest pokusa wszystkich polityków, żeby wpływać na narzędzia, kontrolować sytuację, ograniczać krytykę, żadna władza nie była odporna na tego typu pokusy". - Tę władzę ewidentnie świerzbią tutaj ręce bardziej, niż wiele wcześniejszych przypadków, które widzieliśmy - dodał.

W jego ocenie "siłą napędową całej tej sprawy jest prezes Kaczyński, tak samo jak w przypadku wyborów majowych". - Wydaje się, że wiele osób w otoczeniu trochę się stuka w głowę, nie bardzo widzi, jaki jest sens tego przedsięwzięcia, widzi, że straty są niepodważalne, a zyski są wątpliwe - stwierdził gość TVN24.

Socjolog przestrzegał, że "raz uruchomiona taka eskalacja może się obrócić przeciwko" rządzącym. - Te same narzędzia, które im się wydają takie nowatorskie i odkrywcze będzie można kiedyś wykorzystać przeciwko nim. Wspólne, udeptane pole do pojedynku w polityce jest znacznie lepsze niż kopanie wilczych dołów - przekonywał.

Socjolog o "poczuciu bezkarności" w obozie władzy

W czwartek gościem programu "Wstajesz i wiesz" w TVN24 był profesor SGH Tomasz Siemiątkowski, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który wraz z doktorem Łukaszem Boberkiem z Katedry Prawa Gospodarczego SGH i doktorem Jarosławem Wierzbickim z Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH przygotował ekspertyzę dotyczącą działań władz w sprawie koncesji dla TVN24 opublikowaną w "Rzeczpospolitej".

W jego ocenie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie udzielając koncesji stacji TVN24 "zachowuje się w sposób bezprawny, nielegalny, który nosi znamiona nie tyle opieszałości, co bezczynności, popełniając po drodze delikty konstytucyjne". Według niego "możemy rozmawiać o przestępstwie niedopełnienia obowiązku, poprzez działanie na szkodę interesu publicznego i na szkodę interesu prywatnego".

Do jego słów odniósł się w piątek profesor Flis. - W tym momencie jest takie poczucie bezkarności, że prokuratura Ziobry jest w stanie umożyć każde śledztwo i każde zawiadomienie o przestępstwie skierowane przeciwko ludziom obozu władzy. Ale to się może pewnego dnia skończyć i wtedy może się okazać, że jednak takie ewidentne przypadki łamania prawa zostaną ukarane - stwierdził.

