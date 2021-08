Konfederacja o lex anty-TVN: zdecydowaliśmy, że będziemy głosować jednolicie

Konfederacja wstrzyma się od głosu

Podkreślił, że jeśli dojdzie do zawetowania ustawy przez Senat, odrzucenie jej przez Sejm będzie wymagało bezwzględnej większości głosów "przeciw". - A więc głosy wstrzymujące będą traktowane jak głosy za odrzuceniem ustawy - dodał. Zgodnie z konstytucją Sejm uchwala ustawę zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (o ile konstytucja nie przewiduje innej większości). Natomiast odrzucenie weta Senatu przez Sejm wymaga bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.