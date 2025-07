Lewica obiecywała nowy resort. Biejat: podejrzewam, że po tej rekonstrukcji go nie będzie 

Biejat o ministerstwie mieszkalnictwa Źródło: TVN24

W programie "Jeden na jeden" w poniedziałek wicemarszałkini Senatu z ramienia Lewicy Magdalena Biejat była pytana, czy po rekonstrukcji będzie w rządzie ministerstwo mieszkalnictwa, którego utworzenie obiecywała Lewica.

Co z ministerstwem mieszkalnictwa?

- Podejrzewam, że nie będzie - odpowiedziała. - Dlatego, że jest jasne, i tak wynika z zapowiedzi premiera, że będzie dążył do tego, żeby ministerstw było mniej, a nie więcej - mówiła.

W ocenie Biejat "to, jakie będą ministerstwa, w jaki sposób one będą ułożone, kto będzie stał na ich czele, musi być sprawą wtórną w stosunku do planów strategicznych dla kraju". - Filarem musi być budownictwo mieszkaniowe - dodała.

Jej zdaniem "istotne jest to, w jaki sposób zostaną ułożone te ministerstwa, na ile w danym ministerstwie, czy to będzie Ministerstwo Rozwoju, czy jakiekolwiek inne, pion dotyczący mieszkań będzie istotny, dofinansowany, jak będą układane te priorytety w ramach polityki".

Została też zapytania o ewentualne połączenie ministerstw edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego. - Ja uważam, że akurat pod obecnym kierownictwem ministerstwo nauki idzie w dobrym kierunku - oceniła. - Warto wsłuchać się w głos środowiska naukowego, które bardzo mocno oponuje przeciwko takim łączeniu, które uważa, że ministerstwo nauki powinno być osobnym resortem. Myśląc o zmianie i o ewentualnym łączeniu ministerstw, uważam, że powinniśmy kierować się i my się kierujemy przede wszystkim logiką dobra danej gałęzi - stwierdziła.

Biejat nie chciała odpowiadać na pytania o decyzje personalne związane z rekonstrukcją. - Ponieważ rozmowy jeszcze trwają, chciałabym, żeby one jednak trwały w spokoju. Nie będę tego komentować. Mam nadzieję, że te rozmowy się wkrótce zakończą i zobaczą państwo ich wyniki. Uważam, że czas najwyższy już przestać o tym rozmawiać, zamknąć ten temat, zrekonstruować rząd i iść do przodu - zaznaczyła.

Co dalej z poprawką Polski 2050?

Skomentowała również poprawkę Polski 2050 do ustawy mieszkaniowej, która przeszła przez Sejm dzięki poparciu PiS i Konfederacji. - To jest poprawka, która pozwala na wykup mieszkań finansowanych przez państwo, mieszkań komunalnych w małych miejscowościach. Muszę powiedzieć, że zaskoczył mnie ten pomysł Polski 2050, żeby otwierać tę furtkę do prywatyzacji mieszkań komunalnych, których w małych miejscowościach bardzo brakuje i które są potrzebne - stwierdziła.

Wyjaśniła, że "doprowadzenie do tego, żeby ludzie zostali w małych miejscowościach, żeby chcieli tam być, wiedzie przez rozwój dobrych połączeń kolejowych, regionalnych, poprzez wsparcie dla tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez równomierny rozwój kraju, a nie poprzez pozwolenie na prywatyzację i wykup mieszkań komunalnych, które powinny służyć kolejnym pokoleniom".

- To doskonale rozumieją młodsi ludzie, którzy bardzo często, nawet jeszcze w kampanii wyborczej, mówili mi, że tego oczekują od państwa, że będą mieli dostęp do lokali komunalnych, a nie, że będą one się kurczyć - dodała.

- Najważniejszy jest system możliwości wynajmowania tych mieszkań budowanych przez państwo, przez samorządy, na jakichś preferencyjnych warunkach - stwierdziła Biejat.

Została zapytana, co z tą poprawką wydarzy się w Senacie. - Rozmawiałam z ministrem Lewandowskim, który jest współautorem tej ustawy, która teraz trafia do Senatu. Według jego oceny ta poprawka nie będzie miała skutków realnych, ponieważ została tak niechlujnie napisana, że po prostu nie będzie umożliwiała wykupu tych mieszkań wbrew intencjom wnioskodawców - powiedziała.

- Myślę, że w związku z tym nie będziemy tej ustawy już poprawiać. Zależy nam na tym, żeby ona jak najszybciej trafiła na biurko prezydenta, żeby jak najszybciej weszła w życie - dodała.

Decyzję o poprawce oceniła jako "nieprzemyślaną". - Dzisiaj połowa młodych ludzi do 35 roku życia nadal nie ma gdzie mieszkać. Regularnie, co roku załamujemy ręce nad tym, że mamy kryzys demograficzny, że nie rodzą się nowe dzieci. Ale to jest przecież oczywiste, że jak ludzie nie mają gdzie postawić łóżeczka dziecięcego, to dzieci nie będą się rodzić. Nie będzie możliwości założenia rodziny. Taką możliwość dają właśnie mieszkania na wynajem - podsumowała temat gościni programu.

