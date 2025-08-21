Lewandowski wróci. Ale czy powinien jako kapitan?

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Przed piłkarską reprezentacją Polski mecze eliminacji MŚ 2026 z Holandią (4 września) i Finlandią (7 września).

Drużynę poprowadzi nowy selekcjoner Jan Urban.

Do kadry ma wrócić Robert Lewandowski, który stracił funkcję kapitana po decyzji Michała Probierza, poprzednika Urbana.

Czy 37-letni napastnik FC Barcelony powinien odzyskać opaskę? Co z Piotrem Zielińskim? Odpowiadają Jacek Bąk, Tomasz Wałdoch i Grzegorz Lato.

Wyznaczenie kapitana przed zbliżającymi się meczami eliminacji mistrzostw świata z Holandią (4 września w Rotterdamie) i Finlandią (7 września w Chorzowie) to jeden z pożarów, który musi ugasić Urban. Od początku swojej selekcjonerskiej misji, która oficjalnie zaczęła się 16 lipca, powtarzał, że 37-letni Lewandowski jest potrzebny drużynie narodowej.