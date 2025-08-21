Logo strona główna
Polska
Lewandowski wróci. Ale czy powinien jako kapitan?

Krzysztof Zaborowski
Krzysztof Zaborowski
Piotr Zieliński przekazuje opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą (7 czerwca 2024)
Piotr Zieliński przekazuje opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą (7 czerwca 2024)
Źródło: Leszek Szymański/PAP
To w zasadzie przesądzone, że Robert Lewandowski wróci do reprezentacji Polski, dowodzonej już przez selekcjonera Jana Urbana. Pytanie, czy jako jej kapitan, czy nie, ustępując na dobre miejsca Piotrowi Zielińskiemu. W rozmowie z TVN24+ odpowiedzi próbowali szukać Jacek Bąk, Tomasz Wałdoch i Grzegorz Lato, którzy nosili opaskę w biało-czerwonych barwach na ramieniu.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Przed piłkarską reprezentacją Polski mecze eliminacji MŚ 2026 z Holandią (4 września) i Finlandią (7 września).
  • Drużynę poprowadzi nowy selekcjoner Jan Urban.
  • Do kadry ma wrócić Robert Lewandowski, który stracił funkcję kapitana po decyzji Michała Probierza, poprzednika Urbana.
  • Czy 37-letni napastnik FC Barcelony powinien odzyskać opaskę? Co z Piotrem Zielińskim? Odpowiadają Jacek Bąk, Tomasz Wałdoch i Grzegorz Lato.
  CZYTAJ WIĘCEJ O SPORCIE TUTAJ

Wyznaczenie kapitana przed zbliżającymi się meczami eliminacji mistrzostw świata z Holandią (4 września w Rotterdamie) i Finlandią (7 września w Chorzowie) to jeden z pożarów, który musi ugasić Urban. Od początku swojej selekcjonerskiej misji, która oficjalnie zaczęła się 16 lipca, powtarzał, że 37-letni Lewandowski jest potrzebny drużynie narodowej.

Krzysztof Zaborowski
Krzysztof Zaborowski
