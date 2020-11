Decyzja PiS w sprawie Ardanowskiego i Kołakowskiego

Poseł PiS Lech Kołakowski, który we wtorek zapowiedział swoje odejście z partii i założenie nowego koła, spotkał się w środę z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim. Niedługo po tym spotkaniu poinformowano, że decyzja o jego zawieszeniu w prawach członka PiS została wycofana. Tak samo stało się wobec byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który również sygnalizował możliwość odejścia z partii i stworzenie nowego ugrupowania.

We wtorek władze Prawa i Sprawiedliwości zdecydowały o przywróceniu w prawach członka partii 13 z 15 posłów , którzy opowiedzieli się we wrześniu, mimo dyscypliny partyjnej, przeciwko uchwaleniu "piątki dla zwierząt", czyli nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która między innymi zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego.

Decyzja ta nie objęła wtedy posła PiS Lecha Kołakowskiego - który we wtorek rano ogłosił, że odchodzi z PiS i zapowiedział założenie koła sejmowego - oraz byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który wyrażał w ostatnim czasie podobne stanowisko.

"Umorzono postępowanie dyscyplinarne"

"Była to pierwsza rozmowa, odbędą się kolejne"

Zaznaczył jednak, że rozmowa z szefem Prawa i Sprawiedliwości to jego "bardzo ważny sukces". - Fakt rozmowy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim jest w tej chwili bardzo istotny. Była to pierwsza rozmowa, odbędą się kolejne - zapowiedział.

"Sytuacja związana z moim członkostwem jest sytuacją otwartą"

Powiedział, że spotkanie z Kaczyńskim było potrzebne, ale "szkoda, że nie odbyło się w maju lub w miesiącach letnich". Dodał, że na rozmowę z prezesem PiS czekał pół roku. - Sytuacja związana z moim członkostwem jest sytuacją otwartą, będzie ta decyzja podjęta po kolejnej rozmowie - przekazał. Dopytywany, czy podtrzymuje wolę tworzenia koła sejmowego, powiedział, że bez względu na sytuację, będzie miał na uwadze "polską rację stanu". Podkreślał, że "dobre reformy PiS muszą być kontynuowane". - Opowiadam się za konstytucyjną kadencją parlamentu do roku 2023 - mówił.

"Jeżeli postawimy jako cel powstanie koła, to koło powstanie"

Wcześniej, jeszcze przed spotkaniem z Kaczyńskim, Kołakowski oświadczył, że jego "wystąpienie z klubu nastąpi w momencie rejestracji koła, automatycznie". Na uwagę, że między innymi wiceszef PiS, europoseł Joachim Brudziński nie wierzy w powołanie przez Kołakowskiego nowego bytu w Sejmie, poseł odparł: - Wszyscy jesteśmy ludźmi wielkiej wiary, natomiast to są decyzje już podjęte.

Podkreślił przy tym, że "ta sytuacja w związku z powrotem osób zawieszonych jest nową sytuacją". - Natomiast analizuję sytuację. Myślę, że to posiedzenie Sejmu powinno przyczynić się do podjęcia decyzji przez niektórych kolegów. Sprawa jest otwarta - dodał Kołakowski. - Jeżeli postawimy jako cel powstanie koła, to koło powstanie - stwierdził.