"Co tu się dzieje?" Owsiak o zbiórce Łatwoganga

Wyjątkowa zbiórka dla dzieci walczących z rakiem

Dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurek Owsiak skomentował charytatywny stream, którego inicjatorem jest Łatwogang. Przez 9 dni bez przerwy prowadzi transmisję na żywo w serwisie YouTube. Tam ze znanymi gośćmi zbiera pieniądze dla dzieci chorujących na raka - podopiecznych fundacji Cancer Fighters.

- To jest coś niesamowitego - skomentował Owsiak w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. - Co tu się dzieje? - pytał.

- Bądźmy razem z tym całym szaleństwem, niezwykle pozytywnym i jeżeli ktokolwiek zadaje pytania, (że) przecież może to system powinien robić, my takie pytania zadajemy od 34 lat - stwierdził lider WOŚP.

Zdaniem Owsiaka "ekipa, która zbiera na to pieniądze, robi to w sposób niesamowity, przepiękny, pełen emocji". - Wspieramy ich całym sercem, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trzyma kciuki - mówił.

Kwota zebrana podczas streama Łatwoganga cały czas rośnie, dosłownie z sekundy na sekundę. I jeszcze wzrośnie! Transmisja będzie trwała do niedzielnego wieczora.

