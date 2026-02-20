Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Lasy sponsorem sportu z korzyścią dla polityków Ziobry

Robert Zieliński
Robert Zieliński
Józef Kubica, były dyrektor generalny Lasów Państwowych
Józef Kubica, były dyrektor generalny Lasów Państwowych
Źródło: Tomasz Gzell / PAP
Lasy Państwowe, kontrolowane przez środowisko polityczne Zbigniewa Ziobry, były hojnym mecenasem sportu, o ile korzystali na tym bliscy mu politycy - wynika z audytu Krajowej Administracji Skarbowej. Przykłady sponsorowania rugby, siatkówki oraz szachów prześwietla teraz specjalny zespół śledczy w prokuraturze.Artykuł dostępny w subskrypcji

Redakcja tvn24.pl dotarła do "sprawozdania z audytu", który Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadziła w centrali Lasów Państwowych. Dokument z ustaleniami audytorów liczy 2024 strony, a na rozdział "dofinansowanie z Funduszu Leśnego klubów i wydarzeń sportowych" przeznaczono 108 z nich.

- Nasze ustalenia pokazywaliśmy na bieżąco prokuraturze. Sam audyt skończył się w połowie listopada 2025 roku - wyjaśnia nam jeden z funkcjonariuszy KAS.

Wielki audyt skarbówki. KAS: blisko 5 miliardów złotych wydanych niegospodarnie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wielki audyt skarbówki. KAS: blisko 5 miliardów złotych wydanych niegospodarnie

Robert Zieliński

Materiały trafiały do specjalnego zespołu śledczego, który od ponad roku funkcjonuje w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie. Potwierdziliśmy tam, że sponsoring sportu jest jednym spośród ponad 30 badanych wątków.

Lasy Państwowe od 2021 roku pozostawały pod kontrolą partii Zbigniewa Ziobry. 12 kwietnia 2021 nominację na stanowisko dyrektora generalnego Lasów odebrał śląski radny Solidarnej (później Suwerennej) Polski, doświadczony leśnik Józef Kubica. Dokument powołujący wręczył mu również polityk tej partii Edward Siarka, który był wówczas pełnomocnikiem rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa oraz wiceministrem klimatu i środowiska.

Robert Zieliński
Robert Zieliński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Trump
Trump zareagował na wywiad Obamy. Wpis o UFO
Świat
Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Decyzja ZUS i "niech sobie ubezpieczony radzi". "W grę wchodzą bardzo wysokie kwoty"
Joanna Rubin-Sobolewska
Były książę Andrzej został zatrzymany w związku ze sprawą Jeffreya Epsteina
Były książę zatrzymany, weto Nawrockiego, inauguracja Rady Pokoju
To warto wiedzieć
Zima, słonecznie
To będzie dzień z lekkim mrozem i sporą ilością słońca
METEO
imageTitle
Dyskoteka na lodowisku. To był wielki dzień Amerykanki
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowo bolesna zemsta Amerykanek w finale turnieju olimpijskiego
EUROSPORT
Karol Nawrocki
"Sposób autorytarny" w prezydenckim projekcie
imageTitle
Poważny upadek utytułowanej Kanadyjki
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Żurek o wecie: ciśnie się na usta takie sformułowanie
Zima, mróz
IMGW ostrzega przed kilkunastostopniowym mrozem
METEO
Argentyna, protesty przeciwko reformie prawa pracy
Strajk generalny i fala protestów. To reakcja na reformę
BIZNES
imageTitle
Świątek fanką sportów zimowych. Co ogląda na igrzyskach?
EUROSPORT
Andrzej Domański
Polska częścią "wielkiej szóstki"
BIZNES
Sławosz Uznański-Wiśniewski i minilaboratorium Space Volcanic Algae
Są wyniki. Niesamowite efekty polskiego eksperymentu w kosmosie
METEO
imageTitle
Wielkie zwycięstwo Industrii w dramatycznych okolicznościach
EUROSPORT
Kropka nad i - Adam Szłapka
Rzecznik rządu: prezydent sypie piach w tryby, ale my się nie zatrzymamy
Andrzej Mountbatten-Windsor
Były książę Andrzej opuścił komisariat policji
Świat
Kobieta została skazana.
Administracja skarbowa ostrzega. "Próbują wyłudzić dane"
BIZNES
Fakty po faktach - Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Żenujące i niesmaczne". Pełczyńska-Nałęcz: nawet nie mam ochoty komentować
Na Kasprowym Wierchu była piękna pogoda
Służby zawiesiły poszukiwania zaginionego turysty. Powodem trudne warunki
METEO
Jagiellonia - Fiorentina
Fiorentina bezlitosna dla Jagiellonii
RELACJA
imageTitle
Kurakowa zaprezentowała się w finale. "Przedstawiła piękne widowisko"
EUROSPORT
imageTitle
Zobacz, o której w piątek Polacy startują na igrzyskach
EUROSPORT
Ksiądz usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Niespłacone pożyczki i milionowe straty parafii. Były proboszcz z zarzutami
WARSZAWA
Marcin Przydacz
Kulisy posiedzenia Rady Pokoju. Przydacz o spotkaniach "na marginesie"
Świat
Zapadł wyrok ws. naruszenia nietykalności cielesnej aktywistów
Zaatakowali aktywistów na granicy. Zostali skazani
Szczecin
Nowojorscy policjanci uratowali bielika amerykańskiego z kry na rzece
Uratowali symbol USA z kry na rzece
METEO
imageTitle
Człowiek w białym garniturze. Powierzono mu wyjątkowe zadanie
EUROSPORT
Akcja ratunkowa na Morzu Bałtyckim
Akcja ratunkowa na Bałtyku. Mężczyzna potrzebował pilnej pomocy medycznej
Trójmiasto
Jarosław Kaczyński
Kaczyński: podjąłem decyzję w sprawie kandydata na premiera
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica