Lasy sponsorem sportu z korzyścią dla polityków Ziobry

Redakcja tvn24.pl dotarła do "sprawozdania z audytu", który Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadziła w centrali Lasów Państwowych. Dokument z ustaleniami audytorów liczy 2024 strony, a na rozdział "dofinansowanie z Funduszu Leśnego klubów i wydarzeń sportowych" przeznaczono 108 z nich.

- Nasze ustalenia pokazywaliśmy na bieżąco prokuraturze. Sam audyt skończył się w połowie listopada 2025 roku - wyjaśnia nam jeden z funkcjonariuszy KAS.

Materiały trafiały do specjalnego zespołu śledczego, który od ponad roku funkcjonuje w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie. Potwierdziliśmy tam, że sponsoring sportu jest jednym spośród ponad 30 badanych wątków.

Lasy Państwowe od 2021 roku pozostawały pod kontrolą partii Zbigniewa Ziobry. 12 kwietnia 2021 nominację na stanowisko dyrektora generalnego Lasów odebrał śląski radny Solidarnej (później Suwerennej) Polski, doświadczony leśnik Józef Kubica. Dokument powołujący wręczył mu również polityk tej partii Edward Siarka, który był wówczas pełnomocnikiem rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa oraz wiceministrem klimatu i środowiska.