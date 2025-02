Skandaliczne słowa w Sejmie. Jest decyzja prokuratora generalnego

czytaj dalej

Prezes PiS, Jarosław Kaczyński, skierował pismo do sejmowej komisji regulaminowej w sprawie wniosku o pozbawienie go immunitetu. Do jego treści dotarł TVN24. Prezes PiS uzasadnił, że jego słowa - za które miałby zostać pociągnięty do odpowiedzialności - padły w "zupełnie specyficznej sytuacji".