Skład rządu Donalda Tuska jest "skompletowany". "Zostały ostatnie kropki do postawienia"

Zadania w przyszłym rządzie pomiędzy ugrupowania koalicyjne zostały względnie podzielone. Zostały jeszcze jakieś ostatnie kropki do postawienia - mówiła w "Faktach po Faktach" posłanka Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050, Trzecia Droga). - Premier Donald Tusk jest już gotowy, ma skompletowany gabinet, jest po wszystkich rozmowach - stwierdził Marcin Kierwiński (Koalicja Obywatelska).

Reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska ustaliła nieoficjalnie, kto ma znaleźć się w rządzie Donalda Tuska, za którego powstaniem opowiada się większość sejmowa. Do Rady Ministrów mają wrócić Radosław Sikorski, Bartłomiej Sienkiewicz i Borys Budka. To w ich ręce mają trafić resorty: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Poseł KO Marcin Kierwiński ma po Mariuszu Kamińskim z Prawa i Sprawiedliwości objąć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z nieoficjalnych informacji wynika także, że pewne nazwisko do nowego rządu to Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) jako nowa ministra klimatu i środowiska.

Kierwiński: Donald Tusk jest już gotowy, ma skompletowany gabinet

Doniesienia skomentował w "Faktach po Faktach" Marcin Kierwiński. - Premier Donald Tusk jest już gotowy, ma skompletowany gabinet, jest po wszystkich rozmowach - powiedział. - Zawsze jest te ostatnie pięć procent jeszcze niepewności, ale po rozmowach z liderami partii koalicyjnych pan premier Donald Tusk ma rzeczywiście skompletowany gabinet - dodał.

- Ale umówił się tak, wszyscy liderzy umówili się tak, że będzie go prezentował na tym pierwszym posiedzeniu Sejmu, wtedy gdy to Sejm przejmie tę funkcję tworzenia rządu. Wiemy, że pan Morawiecki mniej więcej do 10 grudnia ma czas na tę swoją niby misję, a potem rozpoczyna się drugi krok konstytucyjny - uzupełnił.

Poseł KO został dopytany o doniesienia co do jego przyszłej roli w rządzie. - To będą decyzje pana premiera. Ja myślę, że nikt na razie nie będzie niczego potwierdzał ani zaprzeczał. Z Donaldem Tuskiem współpracuję od jego powrotu i to jest wielki zaszczyt i honor pracować z Donaldem Tuskiem - odpowiedział.

Hennig-Kloska: zostały jeszcze jakieś ostatnie kropki do postawienia

O swoją rolę w przyszłym rządzie została zapytana także Paulina Henning-Kloska. - Ja mogę potwierdzić również, tak jak mój kolega, że rozmowy liderów praktycznie dobiegły końca. Te zadania w przyszłym rządzie pomiędzy ugrupowania koalicyjne zostały względnie podzielone. Zostały jeszcze jakieś ostatnie kropki do postawienia - powiedziała.

- Ja oczywiście z kolei z marszałkiem Szymonem Hołownią pracuję od prawie już trzech lat i zamierzam pracować dalej - dodała.

Marcin Kierwiński i Paulina Hennig-Kloska w "Faktach po Faktach" TVN24

Jak pisze "Rzeczpospolita", ministrem sportu ma zostać Sławomir Nitras (KO). - Sławek Nitras zrobił świetną robotę, jeżeli chodzi o kontrolę wyborów, bo był liderem tego projektu. (...) Myślę, że należą mu się wielkie słowa uznania. Natomiast co do jego roli w parlamencie, w rządzie, czy w miejscu, które będzie wskazane, to już będzie mówił pan premier Donald Tusk - skomentował Kierwiński.

prof. Adam Strzembosz, Paulina Hening-Kloska, Marcin Kierwiński w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ks/ft

Źródło: TVN24