Polska

Kto byłby najlepszym liderem PiS? Polacy odpowiedzieli

Wiec PiS na placu Zamkowym
Zalewska: Kaczyński zakazał Morawieckiemu debatować z Mentzenem
Źródło: TVN24
Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, a może Przemysław Czarnek? Sondaż pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 nie przynosi jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto obecnie byłby najlepszym liderem PiS. Jeden z polityków ma przewagę, ale najwięcej respondentów wskazało "kogoś innego".

Na pytanie: "Kto obecnie byłby najlepszym liderem PiS?" Mateusza Morawieckiego wskazało 16 procent badanych. Jarosława Kaczyńskiego - 10 procent, a 7 proc. - Przemysława Czarnka, byłego ministra edukacji i nauki w czasach rządów tej partii.

Najwięcej, bo 39 procent respondentów, wskazało odpowiedź "ktoś inny".

Duża jest grupa niezdecydowanych i tych, którzy odmówili odpowiedzi - to aż 28 procent.

Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński
Źródło: PAP/EPA
Kto obecnie byłby najlepszym liderem PiS?
Kto obecnie byłby najlepszym liderem PiS?
Źródło: tvn24.pl

Badanie Opinia24 przeprowadzone zostało na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.

Konflikt frakcji w PiS i walka o schedę

W PiS trwa obecnie walka frakcji, a gra toczy się między innymi o ewentualną schedę po Jarosławie Kaczyńskim, gdyby zdecydował się udać na polityczną emeryturę. Główny spór - według informacji dziennikarzy TVN24 - toczą tak zwani maślarze z harcerzami, czyli stronnikami Mateusza Morawieckiego.

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki
Źródło: Leszek Szymański/PAP

Nazwa maślarze wzięła się od Tobiasza Bocheńskiego i afery z niemieckim masłem w samolocie LOT-u. Oprócz Bocheńskiego z tą frakcją związani są między innymi: Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki oraz Zbigniew Ziobro. Wśród maślarzy jest wielu polityków, którzy z różnych względów krytykują Morawieckiego. Obwiniają go między innymi za porażkę w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, relacje z Unią Europejską czy Zielony Ład.

Przemysław Czarnek
Przemysław Czarnek
Źródło: Piotr Polak/PAP

Na czele drugiej frakcji stoi Morawiecki. Stoją za nim byli ministrowie, bliscy współpracownicy byłego premiera, w tym duża grupa europosłów. Frakcja Morawieckiego skupia również przeciwników Zbigniewa Ziobry.

Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS

Obie grupy łączy to, że chcą mieć dobre relacje z Jarosławem Kaczyńskim. 

OGLĄDAJ: Ostre spięcie frakcji w PiS. "Jedno do drugiego rzuciło: 'będziesz siedział'"
17 0845 podcast-0001

Ostre spięcie frakcji w PiS. "Jedno do drugiego rzuciło: 'będziesz siedział'"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Prawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiPrzemysław CzarnekJarosław KaczyńskiSondaże
