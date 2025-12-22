Zalewska: Kaczyński zakazał Morawieckiemu debatować z Mentzenem Źródło: TVN24

Na pytanie: "Kto obecnie byłby najlepszym liderem PiS?" Mateusza Morawieckiego wskazało 16 procent badanych. Jarosława Kaczyńskiego - 10 procent, a 7 proc. - Przemysława Czarnka, byłego ministra edukacji i nauki w czasach rządów tej partii.

Najwięcej, bo 39 procent respondentów, wskazało odpowiedź "ktoś inny".

Duża jest grupa niezdecydowanych i tych, którzy odmówili odpowiedzi - to aż 28 procent.

Jarosław Kaczyński Źródło: PAP/EPA

Badanie Opinia24 przeprowadzone zostało na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.

Konflikt frakcji w PiS i walka o schedę

W PiS trwa obecnie walka frakcji, a gra toczy się między innymi o ewentualną schedę po Jarosławie Kaczyńskim, gdyby zdecydował się udać na polityczną emeryturę. Główny spór - według informacji dziennikarzy TVN24 - toczą tak zwani maślarze z harcerzami, czyli stronnikami Mateusza Morawieckiego.

Mateusz Morawiecki Źródło: Leszek Szymański/PAP

Nazwa maślarze wzięła się od Tobiasza Bocheńskiego i afery z niemieckim masłem w samolocie LOT-u. Oprócz Bocheńskiego z tą frakcją związani są między innymi: Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki oraz Zbigniew Ziobro. Wśród maślarzy jest wielu polityków, którzy z różnych względów krytykują Morawieckiego. Obwiniają go między innymi za porażkę w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, relacje z Unią Europejską czy Zielony Ład.

Przemysław Czarnek Źródło: Piotr Polak/PAP

Na czele drugiej frakcji stoi Morawiecki. Stoją za nim byli ministrowie, bliscy współpracownicy byłego premiera, w tym duża grupa europosłów. Frakcja Morawieckiego skupia również przeciwników Zbigniewa Ziobry.

Obie grupy łączy to, że chcą mieć dobre relacje z Jarosławem Kaczyńskim.

OGLĄDAJ: Ostre spięcie frakcji w PiS. "Jedno do drugiego rzuciło: 'będziesz siedział'" Zobacz cały materiał