Krzysztof Brejza w "Kropce nad i": Zbigniew Ziobro nie szanuje Polski

W czwartek sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich poparła wniosek prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry. Pozytywnie zaopiniowano wszystkie 26 zarzutów, w tym o założenie i kierowanie w resorcie sprawiedliwości zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Sprawę komentował w czwartkowej "Kropce nad i" europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. - Było to smutne z jednej strony przedstawienie ludzi rozemocjonowanych, bez argumentów. Z drugiej strony wielka nadzieja i święto dla wszystkich, którzy kochają demokrację, którzy kochają praworządność - mówił o decyzji komisji.

Brejza: Ziobro nie szanuje porządku prawnego

Brejza był pytany o słowa Ziobry, wedle których organizowano na niego prowokację związaną z zatrzymaniem go. - Bzdury. To jest showman. To jest człowiek, który jest pozerem. On jest tchórzem - odparł.

Brejza ocenił również, że Ziobro "nie szanuje Polski". - On pokazał, że nie szanuje majestatu państwa prawa. Nie szanuje nie tylko komisji śledczych, organów państwa prawa. Nie szanuje Rzeczpospolitej, porządku prawnego - powiedział.

Gość Moniki Olejnik komentował także argumenty polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że ze względu na chorobę onkologiczną Zbigniew Ziobro nie powinien zostać zatrzymany oraz że w przypadku aresztowania nie miałby zapewnionej opieki medycznej.

- Ja mu życzę po ludzku zdrowia - odparł. Zaznaczył jednak, że bez względu na chorobę Ziobro powinien stawić się przed wymiarem sprawiedliwości. - Wszystkie procedury w tej sprawie są dochowane i on dobrze o tym wie, ale to jest manipulant. On będzie grać na emocjach naszych widzów - dodał.

Brejza o rozliczeniu Ziobry

Brejzę zapytano także, czy jego zdaniem zarzuty przeciwko Ziobrze są na tyle mocne, żeby sformułować oskarżenie, że stał na czele zorganizowanej grupy przestępczej.

- W tej sprawie mamy zabezpieczone nośniki danych, mamy kalendarze Ziobry, mamy księgę wyjść. To się wszystko pokrywa. Ten materiał jest spójny - odparł.

Powiedział, że rozliczenie Zbigniewa Ziobry i jego współpracowników będzie działaniem ozdrowieńczym dla polskiej polityki. - I to jest naprawdę przywrócenie praworządności, które będzie służyć całej scenie politycznej - dodał.

