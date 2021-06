Krasucki o "chwilach załamania się w nadziei"

W ocenie Krasuckiego narracja, że "Kościół jest niszczony i atakowany staje się łatwa do przyjęcia także dla niektórych wiernych, co stanowi ucieczkę od prawdy". - W sytuacji zakłamania, butnej postawy niektórych hierarchów, misja ewangelizacyjna jest stłamszona, jeśli w ogóle nie przekreślona - ocenił.

"Uzdrowienie ciągle trwa"

Krasucki przyznał, że on sam nie uważa się za osobę uzdrowioną. - Uzdrowienie, którego doświadczam od Pana Jezusa, ciągle pewnie trwa. To nie coś jednorazowego, że nagle jestem zdrowy, szczęśliwy i nie rusza mnie to, co stało się kiedyś, czego doznałem przez te lata - wyjaśnił. - Nie uważam, że osiągnę stan, w którym nie będę już odczuwał związanego z przeszłością bólu - dodał. Ocenił też, że "ten ciężar będzie trzeba nieść już do końca życia, ale nieść go inaczej - nie w buncie, złości, tylko wraz z Jezusem".