Kraków chce opóźnić wprowadzenie strefy czystego transportu

Strefa czystego transportu w Krakowie ma zacząć obowiązywać półtora roku później niż zapowiadano. Urzędnicy proponują, by od 1 lipca 2024 roku najmniej ekologiczne i najstarsze samochody nie mogły wjeżdżać do miasta. Bardziej surowe ograniczenia miałyby wejść w życie dwa lata później. - Wyeliminowałyby z ruchu około 17 procent aut, które jeżdżą dziś po Krakowie - powiedział dla tvn24.pl Bartosz Piłat z Polskiego Alarmu Smogowego.

Całe miasto z ograniczeniami

Urzędnicy opublikowali we wtorek nowy projekt uchwały w sprawie wprowadzenia strefy czystego transportu. Najważniejszą zmianą jest data, od której przepisy miałyby obowiązywać. Drugą, równie istotną, jest objęcie strefą całego miasta. Wcześniej ZTP chciał ograniczyć obszar objęty ograniczeniami do centrum.

Koniec 30-letnich diesli?

Jak podkreślił Kowal, urząd chce wprowadzenia dwóch terminów wprowadzenia ograniczeń dla kierowców. Pierwszy to właśnie 1 lipca 2024 roku. Wówczas najbardziej surowe restrykcje obowiązywać będą pojazdy zarejestrowane po raz ostatni po 1 stycznia 2023 roku. Właściciele pozostałych samochodów, rejestrowanych przed tą datą, będą mieli więcej czasu na dostosowanie się na wymianę czterech kółek. Co prawda będą obowiązywać ich ograniczenia, jednak dużo łagodniejsze. Przepisy mają zrównać pod względem daty rejestracji właścicieli wszystkich pojazdów 1 lipca 2026 roku. Wciąż jednak bardziej restrykcyjne normy niż samochody benzynowe będą musiały spełniać pojazdy z silnikiem diesla.

- Dla mieszkańców którzy mają teraz samochód, do 2026 za wiele się nie zmieni. Jednak ci, którzy będą chcieli w następnym roku zmieniać pojazd, będą musieli pamiętać o zmianach. Inaczej nie wjadą do Krakowa - powiedział rzecznik ZTP.

Piłat o strefie czystego transportu: zbyt wolno i zbyt łagodnie

Działacz antysmogowej organizacji zaznacza, że wyeliminowanie najmniej ekologicznych pojazdów z ruchu przyczyni się do poprawy jakości powietrza. - To, co jeździ na ulicach Warszawy i Krakowa, produkuje około 75 procent szkodliwych tlenków azotu. Do tego dochodzi tak zwana emisja napływowa, która dokłada kolejne 10 punktów procentowych. W efekcie okazuje się, że transport jest niemal wyłącznym emitentem tych związków. Nie da się oczyścić powietrza, jeśli nie weźmiemy się za samochody - ocenił Piłat.