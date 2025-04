Minuta ciszy w szpitalach. Uczczą pamięć zamordowanego lekarza

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o ataku nożownika i śmierci lekarza Źródło: TVN24

W środę szpitale w Polsce uczczą minutą ciszy pamięć zamordowanego ortopedy Tomasza Soleckiego. To gest solidarności środowiska medycznego po tragicznym ataku nożownika, który we wtorek wtargnął do gabinetu lekarza i zadał mu śmiertelne ciosy. W Warszawie w maju ma odbyć się marsz przeciw agresji wobec medyków.

Ortopedę krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego we wtorek zaatakował nożem 35-letni pacjent. Lekarz mimo wysiłków personelu medycznego zmarł. O uczczenie minutą ciszy pamięci zamordowanego lekarza we wszystkich szpitalach zaapelowała we wtorek Naczelna Rada Lekarska.

Samorząd lekarski zwrócił się także do wszystkich pracowników ochrony zdrowia oraz do samorządów zawodowych zrzeszających poszczególne grupy zawodowe medyków o przypięcie czarnej wstążki do ubioru służbowego. Samorząd lekarski podkreślił, że jest to forma uczczenia pamięci, wyrażenie solidarności z rodziną, bliskimi i współpracownikami zmarłego lekarza i sprzeciw wobec agresji w stosunku do osób niosących pomoc pacjentom.

Naczelna Rada Lekarska zorganizuje także marsz przeciw nienawiści i agresji, który ma odbyć się 10 maja w Warszawie. Taka decyzja zapadła we wtorek późnym wieczorem na posiedzeniu lekarskiego samorządu - donosi RMF FM.

"Dzisiejsza sytuacja jest tragedią, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Zachowania takie stanowią przekroczenie wszelkich granic prawnych, moralnych i etycznych. Okażmy solidarność w tym trudnym dla naszej społeczności czasie" - napisała NIL w wydanym we wtorek oświadczeniu. Prezydium Rady domaga się "mobilizacji organów państwa i stanowczej reakcji na zabójstwo lekarza w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie". "Osobom wykonującym zawód lekarza przysługuje ochrona należna funkcjonariuszom publicznym. Tylko bezpieczny lekarz może zapewnić właściwą pomoc medyczną swojemu pacjentowi" - podkreślono.

Zabójstwo lekarza

Lekarz Tomasz Solecki, ortopeda krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, zginął we wtorek. Do gabinetu, w którym badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował medyka nożem. Lekarz mimo wysiłków personelu medycznego zmarł.

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski poinformował, że napastnikiem był pacjent niezadowolony z przebiegu leczenia.

W sprawie zabójstwa lekarza śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze.

