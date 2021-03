PO i PSL gotowe poprzeć rządowy plan, ale "nie w ciemno". Rzecznik rządu: opozycja proponuje de facto polexit

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz zażądali od marszałek Sejmu Elżbiety Witek (PiS) zwołania nadzwyczajnego posiedzenia izby, na którym rząd przedstawiłby Krajowy Plan Odbudowy i odbyłaby się debata. Zadeklarowali gotowość do rozmowy, "na jakich warunkach poprzeć Krajowy Plan Odbudowy, bo jesteśmy za pieniędzmi europejskimi". Rzecznik rządu Piotr Mueller ocenił, że "opozycja proponuje zablokowanie budżetu unijnego w imię walk sejmowych". Na uwagę, że Solidarna Polska - partia koalicyjna w ramach Zjednoczonej Prawicy - zapowiada, że nie poprze projektu, przekonywał że różnica jest taka, iż "Solidarna Polska od początku podnosiła uwagi".

We wtorek na wspólnej konferencji prasowej przewodniczący PO Borys Budka i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zażądali od marszałek Sejmu Elżbiety Witek zwołania nadzwyczajnego posiedzenia, na którym rząd zostanie zobowiązany do przedstawienia Krajowego Planu Odbudowy. Lider Platformy mówił, że potrzebna jest obiektywna, rzeczowa dyskusja, o tym, jak najlepiej spożytkować pieniądze europejskie. Wskazał, że w wypracowaniu Krajowego Planu Odbudowy powinny brać udział samorządy i organizacje pracodawców. - Parlament jest najlepszym miejscem, by taką debatę przeprowadzić - argumentował.

Szef ludowców sprecyzował, że wnioskodawcy oczekują, iż takie posiedzenie odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.

"Nie można popierać w ciemno planu, który i tak jest nieprzygotowany"

- Oczekujemy jasnego postawienia sprawy od premiera i obozu rządzącego. Widać, że dzisiaj nie mogą liczyć na poparcie we własnym rządzie dla Krajowego Planu Odbudowy. My jesteśmy gotowi do rozmowy, na jakich warunkach poprzeć Krajowy Plan Odbudowy, bo jesteśmy za pieniędzmi europejskimi - mówił lider PSL. - Chcemy tych pieniędzy dla polskich przedsiębiorców, rolników i wspólnot lokalnych, ale to musi być wydzielone i rozdzielone na zasadach transparentnych, przy udziale samorządów. To jest nasz warunek, bo nie można popierać w ciemno planu, który i tak jest nieprzygotowany - mówił Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że ten plan wymaga naprawy, ponieważ na przykład 1 procent na rolnictwo to za mało. - Chcemy poprzeć, ale nie w ciemno - powtórzył Kosiniak-Kamysz. Zastrzegł, że jeżeli do posiedzenia Sejmu w tej sprawie nie dojdzie, "to zorganizujemy w przyszłym tygodniu wysłuchanie publiczne w Sejmie". - Zapraszamy też wszystkie kluby parlamentarne, szczególnie opozycyjne, koła opozycyjne, do udziału w tym wysłuchaniu publicznym razem z naszymi samorządowcami: marszałkami, starostami, wójtami, prezydentami i radnymi - mówił Kosiniak-Kamysz.

Terlecki: jak opozycja będzie poważniejsza, to będzie mogła różne wymagania stawiać

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS), pytany przez dziennikarzy w Sejmie o postulat opozycji odparł, że "jak opozycja będzie poważniejsza, silniejsza i normalniejsza, to będzie mogła różne wymagania stawiać".

- Na razie to jest takie gadanie dla gadania - dodał. Dopytywany, czy będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu odparł: - Nie będzie.

Rzecznik rządu: opozycja de facto proponuje polexit

Rzecznik rządu Piotr Mueller wyraził "zaskoczenie" wypowiedziami Budki i Kosiniaka-Kamysza. - Dzisiaj polska opozycja de facto proponuje polexit. Opozycja proponuje, aby odrzucić najlepszy budżetu Unii Europejskiej w historii, zarówno dla Polski - bo to blisko 770 miliardów złotych, które może w najbliższych latach popłynąć do Polski na działania infrastrukturalne, technologiczne, na wsparcie polskich przedsiębiorstw - jak i (...) dla wszystkich 27 krajów UE - ocenił.

Uznał, że to dziwne, gdyż ze strony opozycji bardzo często słyszy się o wartościach europejskich. - Jak dzisiaj widać, niestety, wartości europejskie ustępują partyjnym interesom PSL i PO - dodał Mueller. Uznał, że opozycja "w imię partykularnych interesów dzisiaj próbuje szantażować rząd, jeżeli chodzi o kwestie związane z budżetem unijnym".

Przypominał, że jeszcze kilka tygodni temu ze strony polityków między innymi PO i PSL padały słowa, iż - jak mówił - powinniśmy za wszelką cenę walczyć na szczycie UE o ten budżet.

- Krytykowano nas za to, że w ramach słusznej strategii negocjacyjnej próbujemy walczyć o większy budżet unijny kosztem potencjalnego weta unijnego. Dzisiaj, gdy na stole leży najlepsza oferta wynegocjowana przez premiera Mateusza Morawieckiego, polska opozycja proponuje weto, proponuje zablokowanie budżetu unijnego w imię walk sejmowych, w imię swoich partykularnych interesów - powiedział rzecznik rządu.

- Apelujemy, aby na posiedzeniu Sejmu, kiedy to będzie głosowane, (posłowie opozycji - red.) zagłosowali za ustawą o zasobach własnych i jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych nad zasadami Planu Odbudowy, ponieważ w tej chwili trwają konsultacje - powiedział Mueller.

Rzecznik rządu: opozycja proponuje zablokowanie budżetu UE w imię walk sejmowych TVN24

"Różnica jest taka, że Solidarna Polska od samego początku podnosiła pewnego rodzaju uwagi"

Na uwagę, że Solidarna Polska - partia koalicyjna w ramach Zjednoczonej Prawicy - zapowiada, że nie poprze projektu o zwiększeniu zasobów własnych, rzecznik rządu przekonywał że "różnica między Solidarną Polską a PO i PSL jest taka, że Solidarna Polska od samego początku podnosiła pewnego rodzaju uwagi co do ustawy o zasobach własnych, a PSL i PO od wielu lat uchodzą rzekomo za partie proeuropejskie, które chcą jedności europejskiej, które chcą wykorzystywać środki unijne".

Rzecznik rządu powtórzył, że w jego ocenie PO i PSL chodzi o "partykularny" interes partyjny. - W imię pięciu minut medialnej uwagi PO i PSL stawiają na szali dekadę rozwoju ze środków unijnych - oceniał. - My zapraszamy do pogłębionej merytorycznej dyskusji w ramach konsultacji społecznych, a PO i PSL chcą zaoferować w kontrze do pogłębionych sektorowych konsultacji polityczną bijatykę - ocenił Mueller.

Spór o Fundusz Odbudowy

W grudniu ubiegłego roku przywódcy państw UE porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 miliardów euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

Ratyfikacji przez parlamenty narodowe wymaga decyzja o zwiększeniu zasobów własnych UE, by możliwe było uruchomienie Funduszu Odbudowy. Rząd zajmował się projektem ustawy w tej sprawie, ale go nie przyjął. Politycy Solidarnej Polski wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy, w tym minister sprawiedliwości i lider SP Zbigniew Ziobro, publicznie zgłaszali wątpliwości dotyczące ratyfikacji unijnego mechanizmu łączącego praworządność ze środkami unijnymi.

To, że Solidarna Polska sprzeciwia się zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej i uruchomieniu Funduszu Odbudowy potwierdził we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24 polityk tej partii, europoseł Patryk Jaki . - Uważamy, że to słaby interes dla Polski. To w długiej perspektywie jest zagrożeniem - mówił. Wyraził przekonanie, że "nie ma możliwości", aby SP poparła Fundusz Odbudowy.

Jaki: moim zdaniem nie ma możliwości, żebyśmy poparli Fundusz Odbudowy TVN24

