Od dziś Polska podzielona na żółtą i czerwoną strefę. Co trzeba wiedzieć

W całym kraju obowiązuje zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – na przykład w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku może grozić mandat do 500 zł. Osoba, która na przykład z przyczyn zdrowotnych nie może nosić maseczki, będzie musiała na wezwanie funkcjonariusza okazać zaświadczenie lekarskie. W strefie czerwonej znajdują się 32 powiaty i sześć miast. Oto najważniejsze zasady, jakie mają obowiązywać.

Do piątku Polska podzielona była na trzy strefy: zieloną, żółtą i czerwoną, a w dwóch ostatnich trzeba było dostosowywać się do dodatkowych zasad bezpieczeństwa. W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 w piątek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie dotyczące dodatkowych ograniczeń i zakazów w związku z koronawirusem.

Obowiązek noszenia maseczek

Do odwołania nałożono nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego w miejscach ogólnodostępnych - w tym na drogach, placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych, w zakładach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje również w trakcie sprawowania kultu religijnego.

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku przemieszania się samochodem , w którym przebywa jedna osoba lub jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie. Maseczki nie musi nosić dziecko do ukończenia 5. roku życia i osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej i osoby, które mają trudności w samodzielnym zakryciu ust lub nosa.

Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

Do odwołania wprowadzono zakaz organizowania zgromadzeń – z wyjątkiem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia. Maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, a odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Uczestnicy zgromadzeń muszą zachowywać odległość co najmniej 1,5 metra między sobą oraz są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.