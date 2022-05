Doktor Grzesiowski: Ten wirus jest teraz jeszcze bardziej niebezpieczny, niż był wcześniej

Epidemia przygasła, natomiast nie wygasła - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 wirusolog, profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk. Zwracała uwagę, że "w tej chwili nie wiemy, jak wygląda liczba zakażeń w Polsce". Również doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19 zaznaczył, że "pandemia nie minęła". - Właśnie wtedy, kiedy ogień przygasa, należy go bardzo monitorować - dodał. Stwierdził, że "ten wirus jest teraz jeszcze bardziej niebezpieczny, niż był wcześniej".

Prof. Bieńkowska-Szewczyk: epidemia przygasła, ale nie wygasła

Profesor Bieńkowska-Szewczyk mówiła, że "na pewno sytuacja jest inna niż kilka miesięcy temu czy w zeszłym roku". - Na pewno jest nam łatwiej. To, co mnie najbardziej cieszy, to znacznie mnie zgonów, bo jeśli chodzi o liczbę zakażeń, to jest po prostu niewiadoma, przestaliśmy testować [pacjentów pod kątem zakażenia koronawirusem - przyp. red.] - dodała. Zwracała uwagę, że "w tej chwili po prostu nie wiemy, jak wygląda liczba zakażeń w Polsce".