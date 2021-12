Radziwiłł: nie ma sensu wprowadzać restrykcji, których wyegzekwowanie będzie trudne lub niemożliwe

Radzwiłł i Konieczny rozmawiali o tym, jakie działania należy podjąć, aby doprowadzić do ograniczenia zgonów i rozprzestrzeniania się wirusa. - Jeżeli chodzi o szczepienia obowiązkowe ludności, do czego wiele osób nawołuje, to gratulowałbym temu, który powie, w jaki sposób to zrealizować. Jeżeli nie można przymusić rodziców do tego, żeby zaszczepili swoje dzieci na podstawowe choroby, to naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby powstał jakikolwiek pomysł na to, jak można zmusić ludzi do tego, żeby się szczepili - powiedział Radziwiłł.