Związek lekarzy: czas wdrożyć wariant awaryjny dla szkół

Lekarze i świadczeniodawcy Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia apelują w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie niepokojącej sytuacji w polskich szkołach. "Uważamy, że nadszedł najwyższy czas, aby wdrożyć wariant awaryjny" - twierdzą i proponują, by starsze klasy przeszły na edukację zdalną.

"Jeśli młodzież przemieszcza się między klasami, pedagodzy spędzają czas w pokoju nauczycielskim, uczą również w kilku oddziałach, to ryzyko rozsiania zakażenia jest ogromne. Jak wiadomo dzieci, które mogą przechodzić infekcję bezobjawowo, są największymi roznosicielami i stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla domowników" – uzasadniła prezes PPOZ Bożena Janicka.

"Najwyższy czas wdrożyć wariant awaryjny"

Związek rekomenduje, by uczniowie starszych klas przeszli na edukację zdalną, a klasy młodsze rozmieścić w budynku tak, by miały ze sobą jak najmniejszy kontakt. Proponuje też wprowadzenie różnych godzin zajęć. "To temat trudny dla nas wszystkich, ale uważamy, że najwyższy czas, żeby Ministerstwo Edukacji Narodowej już teraz nie tylko rozważyło, ale wdrożyło wariant awaryjny, gdyż zdrowie Polaków jest wartością najwyższą" – podkreślili lekarze PPOZ.