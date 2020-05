Rzecznik rządu: doniesienia o zamykaniu Śląska są nieprawdziwe

Trudna sytuacja w kopalniach

Wiceminister oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek poinformowali, że do niedzieli pobrano już wymazy od około 10 tysięcy pracowników pięciu kopalń. Od wtorku ma ruszyć również pobieranie próbek od rodzin górników ze stwierdzanymi dodatnimi wynikami – do nich z kolei dotrą wymazobusy. Dla górników z kopalń objętych badaniami przesiewowymi uruchomiono infolinie. Są zapewnieni psychologowie. Badani górnicy nie pracują, czekając na wyniki testów. Badaniom przesiewowym są poddawani obecnie pracownicy pięciu kopalń, gdzie wykryto dużą liczbę zakażeń koronawirusem. Chodzi o należące do Polskiej Grupy Górniczej kopalnie Jankowice, Murcki-Staszic i Sośnica (w sumie w PGG jest już ponad 500 zakażeń), należącą do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalnię Pniówek (74 zakażenia) oraz bytomską kopalnię Bobrek, należącą do spółki Węglokoks Kraj.