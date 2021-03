Premier: najpóźniej w czwartek przedstawimy nowe obostrzenia

Czy brany jest pod uwagę scenariusz wprowadzenia całkowitego lockdownu w Polsce? O takiej możliwości, w przypadku przekroczenia poziomu 30 tysięcy nowych zakażeń dziennie, powiedział w poniedziałek główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban.

Rzecznik resortu zdrowia również odniósł się do takiej możliwości. - Jeżeli sytuacja rzeczywiście zaogniłaby się pod kątem liczby zakażeń, jeżeli obserwowalibyśmy bardziej dynamiczne wzrosty, to na pewno będzie to czas do podejmowania działań. Na dzień dzisiejszy tych działań jeszcze nie ma, czekamy na to, co się wydarzy w następstwie podjętych decyzji, które weszły w życie w sobotę - mówił Wojciech Andrusiewicz.