Ponad 100 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło siedem osób

Pozostałe zakażenia pochodzą z województw: małopolskiego (14), dolnośląskiego (11), śląskiego (11), łódzkiego (dziewięć), wielkopolskiego (osiem), lubelskiego (siedem), podkarpackiego (siedem), świętokrzyskiego (sześć), kujawsko-pomorskiego (pięć), opolskiego (trzy), pomorskiego (trzy), warmińsko-mazurskiego (trzy), zachodniopomorskiego (trzy), lubuskiego (dwa) i podlaskiego (dwa). Cztery zakażenia to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W poprzednią sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 86 nowych, potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba przypadków jest wyższa o prawie 33 proc. Średnia dzienna liczba zakażeń, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, wzrosła dziś do 86 i jest o cztery wyższa niż wczoraj. Jeszcze 10 lipca średnia wynosiła 78 zakażeń dziennie i była najniższa od zakończenia trzeciej fali. Od tego dnia niemal codziennie rośnie.

Ile osób jest w szpitalach? Ile respiratorów jest zajętych?

- 6304 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (-49 w porównaniu do dnia poprzedniego), - z tego 348 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 (-14), - 619 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (-2), - z tego 60 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych (+1), - 88 767 osób jest objętych kwarantanną (+139), - 2 652 951 osób wyzdrowiało (+208).

"Zakażają się głównie młodsi i niezaszczepieni"

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na Twitterze, że "w ostatnich 8 dniach liczba zakażeń w grupie 21-40 lat sięgnęła 39,2 procent ogółu zakażeń". "Zakażenia w grupie powyżej 61 roku życia, która to do niedawna dominowała w strukturze zakażeń, to 26,6 procent wszystkich zakażonych. Zakażają się głównie młodsi i niezaszczepieni" - dodał.