Ksiądz neguje epidemię COVID-19, lekarze apelują do episkopatu o reakcję. "Irracjonalny przekaz"

"Narażają na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia"

W piśmie prezes NRL zaznaczył, że "publiczne wypowiedzi negujące fakt występowania pandemii oraz potrzebę stosowania środków i procedur ochrony narażają na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia nie tylko te osoby, które zaufają takiemu irracjonalnemu przekazowi i przestaną stosować się do wprowadzanych zasad bezpieczeństwa, ale także narażają innych, z którymi osoby te będą miały kontakt". Dodał, że "szerzenie takich niebezpiecznych poglądów może doprowadzić do tragicznych skutków".

"Globalna ściema"

W mediach społecznościowych ksiądz Kneblewski udostępnia linki do wywiadów, w których rozmówcy zaprzeczają istnieniu pandemii, pośród postów można też znaleźć odniesienia do treści wskazujących na przykład na szkodliwość noszenia maseczek ochronnych. Promował też książkę "Fałszywa epidemia", pisząc: "Nie ma epidemii ani pandemii koronawirusa. Ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju".

Z kolei w ostatnim wywiadzie udzielonym portalowi wRealu24 duchowny żalił się, że administratorzy serwisu YouTube usunęli dwa jego filmy. - Dlaczego zostały wykasowane? Ponieważ powiedziałem tam słowa prawdy na temat wielkiej globalnej ściemy - stwierdził. Pytany o to, kogo mogły dotknąć publikowane przez niego wypowiedzi, odparł: - Być może wszystkich, którzy ślepo wierzą w to, co usłyszą w mediach "głównego ścieku" i się podporządkowują jakimś absurdalnym restrykcjom, przepisom i tak dalej. Mnie aż serce boli, jak patrzę, jak łatwo współcześni rodacy dają sobą manipulować i jak łatwo w to wszystko wierzą.