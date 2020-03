Rządowa agencja pomogła zrealizować kontrakt. Maseczki poleciały z Polski do Chin

Na miesiąc przed pojawieniem się koronawirusa w Polsce, w lutym tego roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu pomogła firmie z Podkarpacia w eksporcie dużej partii maseczek z filtrami do Chin. - Kontrakt zrealizowaliśmy, nie wiedzieliśmy o zagrożeniu w Europie i w naszym kraju - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl Anna Madejska z Miamedu.

"Chiny, które do niedawna były głównym eksporterem maseczek ochronnych, teraz borykają się z ograniczonym dostępem do tych produktów. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Chinach obserwujemy większe zainteresowanie kupnem maseczek, rękawic, odzieży ochronnej jednorazowego użytku" - brzmi fragment informacji, która zamieszczona została przez PAIiH 12 lutego .

Maseczki to produkt deficytowy w czasie epidemii

Jak wynika z dalszej części tekstu, pracownicy PAIH znaleźli dla chińskiego odbiorcy polskiego dostawcę maseczek: firmę Miamed. To "producent kosmetyków i dystrybutor specjalistycznych, bezpiecznych i wysokogatunkowych masek".

Według komunikatu do Szanghaju oraz Chengdu trafiło ponad 16 tysięcy maseczek z filtrami.

Maseczki na pomoc Chinom

Na co dzień firma współpracuje z polskimi szpitalami, aptekami i to one są naturalnym odbiorcą towaru spółki.