Koronawirus w Polsce. Dziecko na kwarantannie lub z COVID-19. Co robić?

Co zrobić, jeśli twoje dziecko trafi na kwarantannę po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem? A co, jeśli zachoruje i będzie objęte izolacją? Jak ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? Kilka wskazówek dla rodziców.

Dziecko na kwarantannie. Kto o tym poinformuje

Jeśli np. dziecko nie urodziło się w Polsce i nie posiada numer PESEL, informacja o skierowaniu na kwarantannę trafia na Internetowe Konto Pacjenta. Dostęp do niego ma rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS. Na IKP rodzica widnieje wtedy zakładka zatytułowana "Dzieci". Dzieci powyżej 16 roku życia mogą same logować się na swoje IKP, nie mają jednak pełnych uprawnień.

Kwarantanna dziecka a pozostali domownicy

Co do zasady, obecnie kwarantannie nie podlega osoba, która zamieszkuje z osobą skierowaną na kwarantannę oraz osoba wykazującą objawy chorobowe. Oznacza to, że w sytuacji, kiedy dziecko będzie odbywało kwarantannę, bo na przykład kolega z klasy jest zakażony koronawirusem, to osoby z nim mieszkające - na przykład rodzice, rodzeństwo czy dziadkowie, nie muszą odbywać kwarantanny.