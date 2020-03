"Lęk nasila słuchanie informacji przesadzonych"

"Wywoływanie poczucia winy jest nieuzasadnione"

- To są znane mechanizmy myślenia: zawsze musi być ktoś winien. W tym przypadku jest to: czy jeśli ktoś mnie zarazi, to czy ja będę winien zarażenia innych ludzi - odpowiedział Pobocha. - Jeżeli ktoś nie robił tego świadomie, to jest to poza naszymi możliwościami - wyjaśnił. - Wywoływanie poczucia winy jest nieuzasadnione, ale wielu ludzi ma skłonność obwiniania się. Takie zjawisko jest często u kobiet, one mają większą skłonność do poczucia winy - ocenił.