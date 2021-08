Koronawirus w Polsce. Doktor Tomasz Karauda o groźbach antyszczepionkowców

20.08. | Nawet do pięciu lat więzienia może grozić osobom, które groziły łódzkiemu lekarzowi Tomaszowi Karaudzie. Medyk publicznie promuje program szczepień przeciwko COVID-19. - Obiecywano śmierć mnie, mojej rodzinie, porównywano do nazistów - przekazuje lekarz, który od niedawna jest chroniony przez policję.

Dr Karauda: zło trzeba dobrem zwyciężać

Dodał, że wierzy, że "zwykła rozmowa, namawianie" pomogło już "uratować wiele istnień". - Nie wolno nam z tej drogi zejść, bo radykałowie, ludzie pełni agresji i nienawiści, zwyciężą - stwierdził. - Zło trzeba dobrem zwyciężać. Ale jednocześnie nie można przyzwalać na to, by zło się działo, dlatego to zgłosiłem (hejt i groźby - red.). Liczę, że osoby, które przekraczają granice, będą pociągnięte do odpowiedzialności - zaznaczył.

Dr Karauda do hejterów: będziemy się zajmować wami z tą samą pasją

Zwrócił się też bezpośrednio do hejterów. - Jeśli traficie do nas do szpitala, będziemy się zajmować wami z tą samą pasją, zaangażowaniem, co każdym innym człowiekiem. Nawet jeżeli rozpoznam w szpitalu kogoś z tych osób, które mi grożą, możecie być pewni, że włożę całe serce, żeby zachować wasze życie i zdrowie. Takie jest nasze zadanie, niezależnie od tego, jaka jest wasza postawa. Ode mnie nigdy agresji nie otrzymacie. Próbuję się bronić, bo to jest mój obowiązek. Natomiast nasza misja będzie kontynuowana. Będę dalej namawiał, zachęcał, bo wierzę, że już dzięki temu (szczepieniom - red.) udało się uratować wiele istnień - ocenił.