Koronawirus w Polsce. W jakim momencie piątej fali pandemii COVID-19 jesteśmy

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 53 420 nowych zakażeniach koronawirusem oraz śmierci 276 osób chorych na COVID-19. Środowa liczba infekcji jest najwyższą od początku pandemii w Polsce. W porównaniu do zeszłego tygodnia zanotowano wzrost o blisko 23 tysiące przypadków, czyli o 74 procent. Liczba aktywnych przypadków, czyli Polaków, którzy aktualnie przechodzą infekcję, jest najwyższa od początku pandemii.

53 420 nowych infekcji, o których w środę poinformował resort zdrowia, to najwyższy dzienny raport od początku epidemii w Polsce. Do tej pory najwięcej zakażeń było w raporcie z soboty (40 876). Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 30 586 potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest wyższa o 22 834. To wzrost o 74 procent.