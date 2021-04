"Niemal 100 procent naszych pacjentów jest zaintubowanych"

Lekarze bez urlopu od początku epidemii

- Na początku pandemii mieliśmy 40 procent chorych przytomnych w kontakcie, których leczyliśmy intensywnie z udziałem krążeń pozaustrojowych, ale byli w kontakcie, byli samodzielni. Natomiast w tej chwili w zasadzie 100 procent naszych pacjentów to są pacjenci zaintubowani na wentylatorach – zwraca uwagę anestezjolog dr n. med. Wojciech Serednicki z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, gdzie ponad 30 pacjentami stale zajmuje się czterech lekarzy. - Dwóch jest cały czas na strefie, dwóch jest w oczekiwaniu. Pracę na strefie staramy się ograniczać do sześciu godzin interwałowo, po 12 godzinach musi przyjść następna czwórka – dodaje.

To często zespoły złożone z lekarzy specjalistów i rezydentów, czyli lekarzy, którzy są w trakcie specjalizacji. Wielu z nich nie było na urlopie od początku pandemii. - Na początku pandemii udawało nam się robić tak, że mieliśmy dwa tygodnie bardzo istotnej aktywności, a potem był tydzień przychodzenia na 8 godzin do pracy, czyli standardowej pracy. To nie był odpoczynek, ale dla nas to były wakacje, w tej chwili niestety rzadko jest to możliwe – przyznaje dr n. med. Wojciech Serednicki.