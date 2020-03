Czy pracodawca może wysłać na przymusowy urlop? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

W programie "Koronawirus. Raport" w TVN24 ekspert prawa pracy mecenas Paweł Krzykowski odpowiadał na pytania widzów dotyczące konsekwencji, jakie niesie za sobą rozprzestrzeniający się koronawirusa SARS-CoV-2.

W Polsce potwierdzono do czwartkowego wieczora 51 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Na całym świecie zachorowały już ponad 134 tysiące ludzi. Premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę, że wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki w Polsce będą zamknięte na dwa tygodnie.

Co z nauczycielami pracującym w niepublicznym przedszkolu? Jakie wynagrodzenie im przysługuje? Właściciele chcą żebyśmy korzystali z urlopów bezpłatnych. Magda

Paweł Krzykowski: Udzielenie urlopu bezpłatnego jest możliwe na wniosek danej osoby. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, to Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało, by traktować aktualny okres jako przestój. To będzie oznaczało normalne prawo do wynagrodzenia, które wynika z wynagrodzenia zasadniczego danej osoby, które jest określone w umowie o pracę. W przypadku placówek niepublicznych, właściciele tych instytucji mogą mieć opór w wypłacaniu wynagrodzeń, kiedy to nie oni podjęli decyzję o zamknięciu tych placówek.

Czy w czasie sprawowanej przeze mnie opieki nad dziećmi pracodawca może oczekiwać/wymagać zdalnego świadczenia pracy? RUI_da_SILVA

Albo zasiłek opiekuńczy, wynikający ze specustawy, albo praca. Jeśli pracujemy, to tracimy prawo do tego zasiłku.

Pozamykano szkoły, a co z nauczycielami, którym wójt nakazuje mimo tego stawiać się w pracy? Czy ma prawo tego żądać? JAREK

Jeśli wójt mówi do nauczyciela: "przyjdź do szkoły i nauczaj", to oczywiście nauczyciel ma prawo odmówić, powołując się na rozporządzenie ministra. Natomiast jeśli wójt powie: "przyjdź i wykonuj inne zadania, na przykład przygotowuj się do zajęć, do przyszłych obowiązków", wtedy wójt mógłby oczekiwać, że takie polecenie zostanie spełnione.

Czy zakład pracy ma prawo wysłać na przymusowy dwutygodniowy urlop, jeżeli było się za granicą? ANDRZEJ

Polskie prawo pracy nie przewiduje instytucji przymusowego urlopu. Prawo przewiduje dwa sposoby udzielania urlopu - albo plan urlopu uzgodniony ze związkami zawodowymi, albo uzgadniamy urlopy indywidualnie na linii pracownik-pracodawca. Przymusowego urlopu nie można udzielić.

Pracuję w galerii handlowej, mój pracodawca poinformował nas, że jeśli nasz sklep odzieżowy zostanie zamknięty, zostaną nam zabrane godziny z urlopu. To uniemożliwi mi wyjazd na wakacje we wrześniu, który mam już de facto opłacony. Czy jest to zgodne z obowiązującym prawem? ALEKSANDRA

Nie możemy pracownika zmuszać do korzystania z urlopu. To musi być wspólna decyzja. Urlop bezpłatny również jest na wniosek pracownika.

Mąż pracuje w Niemczech. Czy lepiej aby został za granicą, czy może wrócić na weekend do Polski? Czy rodzic pracujący za granicą może starać się o zasiłek na dziecko do 8. roku życia? EWA

Należy pamiętać, że podlegamy ubezpieczeniom społecznym w tym kraju, gdzie świadczymy pracę. Jak ta osoba pracuje w Niemczech i podlega pod niemiecki system ubezpieczeniowy, to nie może się ubiegać o specjalny zasiłek w Polsce, bo nie podlega ubezpieczeniu w Polsce. Jeśli ta osoba jest zatrudniona w Polsce i została delegowana do Niemiec, to wtedy można rozważyć uzyskanie takiego zasiłku. Trzeba pamiętać, że ten zasiłek przysługuje wtedy, gdy drugi rodzic nie może się zająć dzieckiem.

Prowadzę biuro rachunkowe, chcę wysłać pracownice do domu, żeby pracowały zdalnie, ale dokumenty moich klientów nie mogą opuszczać miejsca przechowywania. Czy rząd przewiduje przesunięcie terminów podatkowych? Biuro Rachunkowe

Praca zdalna jest możliwa, nawet jeśli pracownik się na nią nie zgadza - to wynika ze specustawy. Osoby, które trudnią się taką działalnością, są zobligowane odpowiednio zabezpieczać te dokumenty. Można te dokumenty w pewnych okolicznościach przenosić, ale trzeba pamiętać, żeby były odpowiednio zabezpieczone, by nie narazić się na odpowiedzialność. Zalecam bardzo dużą ostrożność. Na ten moment nie mam jakiejkolwiek wiedzy na temat przesunięcia terminów płatności podatkowych. Nie słyszałem o takim projekcie legislacyjnym. Władze zapowiadają taką specustawę gospodarczą na przyszły tydzień. Być może znajdą się tam regulacje z obszaru prawa podatkowego.

Co z pracownikami na umowie zlecenie? Pracuję w hotelu, ludzie odwołują rezerwację, więc nie chodzę do pracy. A z czego mam żyć? – Ola

W Polsce kilka milionów osób funkcjonuje nie w tych relacjach regulowanych kodeksem pracy, tylko są zatrudnieni na umowy cywilno-prawne - umowy zlecenie, umowy o dzieło. Należy pamiętać, że w przypadku umów zleceń jest możliwość uzyskania zasiłku chorobowego wtedy, kiedy dana osoba zdecydowała się na podleganie temu ubezpieczeniu. Ubezpieczenie chorobowe w przypadku zleceniobiorców jest dobrowolne. Jeżeli ktoś nie jest nim objęty, to nie może liczyć na zasiłek chorobowy, ani zasiłek opiekuńczy. Umowy o dzieło nie mogą być objęte nawet dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - sytuacja tych osób jest jeszcze trudniejsza.

Jestem na zwolnieniu lekarskim. Jeśli w czasie zwolnienia pracodawca zamknie firmę na czas kwarantanny, czy przysługuje mi świadczenie z uwagi na obowiązujące zwolnienie? – pio

Jeśli ktoś jest chory w okresie kwarantanny i dysponuje potwierdzeniem tej choroby lub ta kwarantanna została zarządzona przez władze sanitarne, to ta osoba ma prawo do zasiłku chorobowego na standardowych zasadach. Najpierw otrzymuje wynagrodzenie przez 33 dni od pracodawcy, a później od ZUS-u zasiłek chorobowy.

