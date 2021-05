Polska, na mocy decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , została zobowiązana do natychmiastowego wstrzymania wydobywania węgla brunatnego w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia sporu. Decyzja ta wiąże się ze skargą Czech, w ocenie których kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

Postanowienie TSUE komentowali w niedzielę goście programu "Kawa na ławę" w TVN24. Po raz pierwszy po kilkumiesięcznej przerwie goście politycy wrócili do studia TVN24, a nie łączyli się zdalnie.

Dera: Trybunał nie rozumie, że nie można zamknąć kopalni jednego dnia

- Nie wiem, jakie były przesłanki do postanowienia zabezpieczającego polegającego na zamknięciu kopalni - powiedział prezydencki minister Andrzej Dera.

Jego zdaniem "Trybunał nie rozumie, że nie można zamknąć kopalni jednego dnia". - Trybunałowi i Unii nie przeszkadza Nord Stream 2, który uzależnia Unię Europejską od gazu. To nie przeszkadza. Kopalnia w Polsce przeszkadza - mówił.

Nowacka: od 2019 roku wiadomo było, że problem z Turowem jest i będzie

- Nie było was stać na pomyślenie o transformacji energetycznej, o znalezieniu zielonych miejsc pracy, o zadbaniu o dobre relacje z Czechami, o negocjacje. Teraz macie poważny kłopot - oskarżała rządzących.

Sellin: mamy prawo bić się o własne interesy

- Nie wiemy, jaki jest status formalno-prawny tej decyzji. To decyzja zabezpieczająca jednej sędziny hiszpańskiego pochodzenia z TSUE, a nie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powiedział.

- My oceniamy to tak, że ta sędzina nie zapoznała się dobrze z materiałem, bo argumenty były - dodał Sellin.

Jak mówił, "ustalenia z Czechami były dobre przez cały 2019 i 2020 rok, co wykazały dokumenty Polskiej Grupy Energetycznej". - Nagle, w sposób zaskakujący, był ten wniosek Czech w lutym tego roku - ocenił.

- Jesteśmy zainteresowani tym, żeby konfliktu nie było. Czesi są naszym partnerem w Grupie Wyszehradzkiej, budujemy wspólnotę polityczną. Rozumiem, że obawiają się o kilkaset osób, które mogą mieć problem z dostępem do wody, ale trzeba brać pod uwagę to, że po polskiej stronie jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które mają pracę w tej kopalni i elektrowni, i że 7 procent energii w Polsce jest czerpane z tego źródła. My mamy prawo bić się o własne interesy - podkreślił wiceminister.