Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Jak "grillowano" ministrę Pełczyńską-Nałęcz. Ujawniamy kulisy posiedzenia rządu

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Jak przebiegło wtorkowe posiedzenie rządu po pojawieniu się wątpliwości wobec KPO?
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk sondował, czy może nastąpić zmiana na stanowisku ministra w resorcie funduszy i polityki regionalnej. Usłyszał zdecydowane "nie" ze strony Polski 2050 - wynika z informacji autorów "Podcastu politycznego". Ujawniamy, jak wyglądało ostatnie posiedzenie rządu, na którym obecny był temat kontrowersji w wydawaniu pieniędzy z KPO.
Kluczowe fakty:
  • Niektóre dotacje z Krajowego Planu Odbudowy wzbudziły kontrowersje, a w mediach społecznościowych pojawiły się przykłady wraz z zarzutami o marnowanie publicznych pieniędzy.
  • Krytyka spadła na ministrę funduszy i polityki regionalnej, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
  • Ujawniamy, jak przebiegło posiedzenie rządu z jej udziałem, na kilka dni po pojawieniu się wątpliwości.
  • "Podcast polityczny" można oglądać na żywo w TVN24+ w czasie transmisji oraz jako wideo na żądanie.

Gospodarzami środowego odcinka "Podcastu politycznego" byli Arleta Zalewska i gościnnie Dawid Rydzek. Rozmawiali między innymi o kontrowerach wokół KPO.

We wtorek odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym omawiano wątpliwości dotyczące wydawania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Dotyczą firm z branży HoReCa (hotelarstwo i gastronomia), które ucierpiały wskutek pandemii. Rząd zapowiedział już kontrolę dotacji w tym obszarze.

W związku z podejrzeniem nieprawidłowości krytyka spadła na ministrę funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Brała ona udział we wtorkowym posiedzeniu rządu i - jak usłyszeliśmy - takiego posiedzenia ministrowie nie pamiętają od początku tej kadencji. Wiele było na nim mniej lub bardziej wypowiedzianej złości.

Tusk chciał wyjaśnień i konsekwencji

KPO był flagowym projektem rządu Donalda Tuska. To on szedł do wyborów parlamentarnych z hasłem: odzyskamy pieniądze z KPO, które zamroziło Prawo i Sprawiedliwość, jego rządy i jego spory z Komisją Europejską.

Jak wynika z naszej wiedzy, Donald Tusk szedł na wtorkowe posiedzenie rządu z nastawieniem (co też wybrzmiało w otwartej części tego spotkania), że czeka na wytłumaczenia, a potem będą decyzje i konsekwencje. Jednak gdy premier to mówił, tak naprawdę wiedział, że tych konsekwencji nie będzie - bo Polska 2050 na dymisję się nie zgadza.

Według naszych informacji Tusk sondował, czy możliwa jest zmiana ministry w resorcie funduszy i polityki regionalnej. Usłyszał zdecydowane "nie" ze strony partii, do której należy Pełczyńska-Nałęcz.

Posiedzenie zakończyło się konkluzją, że konsekwencji, przynajmniej na razie, nie będzie.

Kontrowersje wokół KPO. Zalewska: premier wiedział, że tych konsekwencji nie będzie
Źródło: TVN24

Jak przebiegło posiedzenie rządu?

Dwie godziny trwało "grillowanie" minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Głównie przez premiera, ale też przez innych ministrów. Premier miał mniej lub bardziej wprost mówić, że KPO to coś, czym rząd miał się chwalić, a teraz musi się z tego tłumaczyć.

CZYTAJ W KONKRET24: Burza wokół KPO. Jak wydawano w innych krajach UE. Dlaczego w Polsce inaczej

Krótki komentarz Tuska do Pełczyńskiej-Nałęcz. Wszystko się nagrało
Dowiedz się więcej:

Krótki komentarz Tuska do Pełczyńskiej-Nałęcz. Wszystko się nagrało

Tłumaczenia ministrów przed premierem mogą się odbywać na dwa sposoby. Pierwszy polega na tym, że minister przedstawia swój punkt widzenia, a premier czasem dopytuje. Wtedy rekomendacje są takie, żeby albo bardzo konkretnie odpowiadać, albo kiwać głową na "tak" lub "nie" i nie wydawać się w tę dyskusję. Bo pytania są rzucane głównie po to, żeby danego ministra jeszcze "dogrillować" albo skompromitować.

W tym przypadku jednak scenariusz był inny. Premier, ale również wicepremierzy, jako przedstawiciele dwóch pozostałych ugrupowań koalicyjnych, i inni ministrowie dopytywali ministrę o konkretne kwestie.

KONKRET24: Afera z KPO. Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Nasi rozmówcy twierdzą, że były takie momenty, kiedy ministra była już mocno zestresowana. Szukała odpowiedzi na zadawane pytania w notatkach. Ale co do zasady tłumaczenia były spójne. Opierały się między innymi na tym, że było mało czasu. PiS spowodowało, że pieniądze były zamrożone, a ministerstwu zależało, żeby jak największy procent dotacji został przyznany, w przeciwnym wypadku środki wróciłyby do Brukseli.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Burza wokół KPO. "Pani minister idzie na urlop"

Burza wokół KPO. "Pani minister idzie na urlop"

Pełczyńska-Nałęcz: żadne środki nie zostaną przekazane do czasu kontroli

Pełczyńska-Nałęcz: żadne środki nie zostaną przekazane do czasu kontroli

BIZNES

Zgodnie z naszymi informacjami nie padła jednak odpowiedź na pytanie, dlaczego od co najmniej dwóch tygodni - kiedy sygnały o nieprawidłowościach zaczęły docierać do ministerstwa - szefowa resortu nie poinformowała o tym i nie przygotowała na to rządu oraz nie przygotowała argumentów, jak na to odpowiedzieć.

OGLĄDAJ: Atmosfera wokół Pełczyńskiej-Nałęcz? Na posiedzeniu "pomagali jej wszyscy przyjaciele w rządzie, czyli nikt"
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Atmosfera wokół Pełczyńskiej-Nałęcz? Na posiedzeniu "pomagali jej wszyscy przyjaciele w rządzie, czyli nikt"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Arleta Zalewska, Dawid Rydzek

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskKatarzyna Pełczyńska-NałęczRządKoalicja 15 październikaKPO
Czytaj także:
sklep polki rogeria rossmann - Magda Wygralak shutterstock_2422434079
Wielka sieć rezygnuje ze sprzedaży dużej części napojów
BIZNES
Widok na miasto Anchorage na Alasce
Trump z Putininem na Alasce i "najbardziej szalona" teoria spiskowa
Świat
kubek czekolada rece shutterstock_2237221025_1
Straciła ciążę po wypiciu gorącej czekolady
Świat
imageTitle
Dlaczego Duplantis bije rekord tylko o centymetr?
Najnowsze
Pijany mężczyzna w fosie
Z fosy miejskiej wyciągnęli mężczyznę
Wrocław
Całkowite zaćmienie Słońca widoczne w 2023 r. z Australii
Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"
METEO
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
154 zarzuty dla "Jaszczura" i Ludwiczka". Jest akt oskarżenia
WARSZAWA
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0016
Apel do ministrów Żurka i Kierwińskiego. "Powinni zobaczyć reportaż"
Polska
Obcokrajowcy zatrzymani w sprawie bójki z użyciem noża
Pobili się pracownicy sezonowi, w ruch poszedł nóż
WARSZAWA
Andrzej Werner
"Wielka strata dla kultury polskiej i polskiego życia publicznego"
Kultura i styl
Dominika Włodarczyk
"Nienawidziłam kolarstwa, po prostu nienawidziłam". Polka przyćmiła gwiazdy
Mariusz Czykier
Zniszczony mural upamiętniający bohaterów powstanie w getcie warszawskim
Mural z bohaterami powstania w getcie warszawskim zniszczony
WARSZAWA
Kołobrzeg. Driftował po rondzie
Driftował na rondzie, obok radiowozu
Szczecin
Uciekali przed policjantami
Jechali hulajnogami za szybko, ktoś krzyknął: "uciekamy"
Kraków
Turysta zasnął w toalecie. Obudził się w zamkniętym lokalu
Turysta zasnął w toalecie. Obudził się po zamknięciu restauracji
Trójmiasto
Zatrzymali dwóch mężczyzn
Namierzyli ich "łowcy głów". Ukrywali się w Holandii
Lublin
Upał, Polska
To będą najgorętsze dni w tym roku. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?
METEO
Przelew z telefonu na konto bankowe
Przerwa w realizacji przelewów. Komunikat
BIZNES
Strażnicy weszli do pociągu
Pijany maszynista i jego pomocnik. Wjechali do Polski z Ukrainy
Lublin
CBŚP rozbiło grupę wyłudzającą odszkodowania (zdj. ilustracyjne)
Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych. Rząd przyjął projekt
BIZNES
imageTitle
Hit transferowy w ekstraklasie. Były reprezentant wrócił po czternastu latach
EUROSPORT
imageTitle
Polska bez Sochana, alarmu nie ma. "Niech każdy martwi się o siebie"
EUROSPORT
Osiedle po modernizacji na wizualizacjach
Państwowy deweloper zmienił zdanie. "Zatoka czerwonych świń" zostaje
WARSZAWA
imageTitle
Świątek w elitarnym gronie. Tylko dwie tenisistki zarobiły więcej
EUROSPORT
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0015
"Victoria prosiła o kontakt z mamą". Dlaczego nie została wysłuchana?
Polska
Kradł z konta zmarłego
Wypłacał pieniądze z konta zmarłego podopiecznego
Opole
Zerwana sieć trakcyjna, zmiany w komunikacji miejskiej
Koparka zerwała sieć trakcyjną, duże utrudnienia
Wrocław
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Pobity 14-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala. Dwie osoby zatrzymane
WARSZAWA
Policja zatrzymała pięć osób (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało w wodzie przy nabrzeżu
Szczecin
Wołodymyr Zełenski
Zełenski weźmie udział w rozmowie z Trumpem
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica