W środę Tusk przekazał, że jeśli chodzi o jego podpis, to "nastąpił błąd" . - Urzędnik odpowiedzialny za przygotowanie do podpisywania nie dostrzegł polityczności dokumentu, który stanowił o nominacji dla neosędziego przez prezydenta - przekazał. Jednocześnie szef rządu ocenił, że "praktyczne konsekwencje tego podpisu nie są jakoś szczególnie istotne". - Gdybym nie podpisał, tak czy inaczej większość neosędziowska i tak doprowadziłaby do rzeczy, które zamierza zrobić - stwierdził.

Prezes Izby SN: praktyczne konsekwencje tego błędu są dość istotne

Markiewicz: wybór prezesa SN nie jest kwestią trzeciorzędną, tylko pierwszoplanową

- Bardzo liczę na to, że wreszcie usłyszymy jednoznaczne wypowiedzi z ust pana premiera w zakresie dotyczącym tego, jakie jest podejście do problemu neosędziów, jakie jest podejście do problemu neoizb w Sądzie Najwyższym, Izby Odpowiedzialności Zawodowej, gdzie prokuratura kieruje do tej pory pisma Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, KRS-u - wyliczał.

Według niego "problem, z którym mamy do czynienia, łączy się z tym, że my o tym nie wiemy, nie słyszymy". - Ja bym chciał mieć jasne wypowiedzi, dlaczego funkcjonuje dalej KRS, jakie jest podejście do neosędziów, do tych izb, a tych wypowiedzi po prostu nie ma. One są niejednoznaczne i to jest olbrzymi problem. Dlatego wszyscy baliśmy się, że to może nie był błąd i o to w tym wszystkim chodzi. To jest największy problem - wyjaśnił.