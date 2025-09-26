Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Koniec ustawy łańcuchowej". Posłowie za zakazem trzymania psów na uwięzi

shutterstock_1651751074
"Pies to przyjaciel, a nie alarm". Akcja "Zerwijmy łańcuchy" w 50 miastach w Polsce
Źródło: Marta Kolbus | Fakty po południu
Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Dzięki temu trzymanie psa na uwięzi, na przykład na łańcuchu, zostanie zabronione. Teraz ustawa trafi do senatu. Dotychczasowe przepisy pozwalają na trzymanie zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały nie dłużej niż 12 godzin na dobę.

"Koniec ustawy łańcuchowej. Wreszcie!" - przekazał w portalu X premier Donald Tusk. W piątek w Sejmie odbyło się głosowanie dotyczące nowelizacji ustawy ochronie zwierząt. Za jej przyjęciem głosowało 280 posłów, przeciw 105, a 30 wstrzymało się od głosu. Ustawa, przygotowana przez posłów Koalicji Obywatelskiej, zakazuje trzymania psów na uwięzi. Obecnie przepisy zakazują trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry. Ustawodawcy podnoszą, że przepisy te w praktyce są trudne do zweryfikowania, co sprawia, że stały się martwe. Przed uchwaleniem ustawy posłowie zagłosowali za przyjęciem dwóch poprawek zarekomendowanych przez Komisję Nadzwyczajną ds. ochrony zwierząt. Odrzucili również poprawkę PiS, zakładającą zmniejszenie opisanej w ustawie minimalnej wielkości kojców dla psów, oraz poprawkę Konfederacji, która chciała, aby z ustawy wykreślić przepisy w sprawie kojców. Pierwsza z przyjętych poprawek, złożona przez Koalicję Obywatelską, doprecyzowuje sytuacje, w których pies może być trzymany na uwięzi – aby przepisy nie były nadinterpretowane.

Przygotowali katalog sytuacji, w których zakaz nie obowiązuje

Katalog przypadków, w których zakaz trzymania psa na uwięzi nie będzie obowiązywał, obejmuje prowadzenie na smyczy lub uwiązanie psa: na czas spaceru, transportu, udziału psa w wystawie, pokazie, konkursie, występie, treningu lub w tresurze i podczas zabiegu lekarsko-weterynaryjnego, profilaktycznego lub pielęgnacyjnego. Wyłączeniu podlegają również przypadki niezbędne w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu stwarzanemu przez psa dla życia lub zdrowia człowieka lub innego zwierzęcia oraz wyrządzenia szkody przez zwierzę, gdy zastosowanie innego środka nie jest w danych okolicznościach możliwe lub uwięź jest środkiem najlepiej znoszonym przez tego psa. Uwiązanie psa będzie też możliwe krótkotrwale w określonych warunkach wskazanych przez właściciela – w sposób niepowodujący naruszenia dobrostanu zwierzęcia. Chodzi np. o sytuację, w której pies nie mógłby wejść z właścicielem do sklepu. Zgodnie z przyjętą poprawką wyłączenia z zakazu będą obowiązywały jedynie poza miejscem stałego bytowania psa.

Psy w schroniskach nie podlegają części przepisów

Druga przyjęta przez posłów poprawka, autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, doprecyzowuje przepis w sprawie obligatoryjnego wyprowadzania psa z kojca. Wcześniej przepisy nakazywały, aby pies bytujący w kojcu przynajmniej dwa razy dziennie miał możliwość ruchu poza nim. Zgodnie z poprawką pies ma mieć zagwarantowany codzienny ruch poza kojcem, adekwatny do jego wieku, stanu zdrowia i potrzeb gatunkowych. Ustawa wprowadza też definicję kojca – miejsca, gdzie utrzymuje się psa na ograniczonej przestrzeni poza lokalem mieszkalnym i z którego nieuwiązany pies nie może samodzielnie wyjść, znajdującego się na ogrodzonym lub nieogrodzonym terenie. Właściciele będą musieli zapewnić swoim psom kojce utwardzone i zadaszone w większej części, o powierzchni nie mniejszej niż: 10 mkw. w przypadku psa o masie ciała poniżej 20 kg, 15 mkw. dla psa o masie ciała od 20 do 30 kg i 20 mkw. dla psa o masie ciała powyżej 30 kg. Ponadto kojec będzie powiększany wraz z liczbą przebywających w nim psów. Przepisy o trzymaniu psów na uwięzi i o kojcach nie będą dotyczyły psów wykorzystywanych do celów specjalnych. Psy utrzymywane w schronisku dla zwierząt nie będą podlegały przepisom regulującym wielkość kojców. Przepisy wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Podczas drugiego czytania w Sejmie reprezentująca wnioskodawców i prezentująca sprawozdanie z prac komisji nad ustawą posłanka Maria Piekarska (KO) podkreśliła, że za zakazem trzymania psów na uwięzi opowiada się 74 proc. Polek i Polaków. Wskazała również, że bez edukacji społeczeństwa przepisy, które dotyczą lepszego losu zwierząt, nie będą funkcjonowały właściwie. Teraz ustawa trafi do Senatu.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: aa/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
zwierzęta
Czytaj także:
Tony Blair
Tony Blair we władzach Strefy Gazy? Media o rozmowach z Trumpem
Świat
Oskarżony przed sądem
"Sąd może przymknąć na to oko". Wolontariusz oskarżony o grożenie strażnikom uniewinniony
Białystok
Internetowa znajomość z rzekomym lekarzem zakończyła utratą oszczędności
"Bezpieczne decyzje w sytuacjach kryzysowych". Ważne projekty e-zdrowia
Najnowsze
Religia w szkole
Biskup będzie decydował o twoim dziecku? Projekt przeszedł w Sejmie
Polska
Diament William
To miała być urodzinowa zabawa. W piasku znaleźli trzykaratowy diament
Maciej Wacławik
Bogdan Święczkowski
Policja odpowiada prezesowi TK. "Nie możemy"
Polska
shutterstock_2519304591
Nagły skok ciśnienia w gabinecie? To "nadciśnienie białego fartucha"
Anna Bielecka
imageTitle
"Kosmiczna" podwójna parada nagrodzona
EUROSPORT
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (L) i sekretarz stanu w MFiPR Jan Szyszko (P)
Ministra funduszy: rząd zgodził się na rewizję KPO
BIZNES
Oszustwo na "krowy mleczne". Dwaj mężczyźni podejrzani o wyłudzenie ponad 8 mln zł
Oszustwo na "krowy mleczne". Dwóch podejrzanych o wyłudzenie ponad 8 mln zł
Olsztyn
Albert G. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności
Przyniósł nóż do szkoły, ranił trzy osoby. Wyrok
WARSZAWA
Pete Hegseth
Co usłyszą generałowie? Analiza
Świat
Restauracja oblana nieznaną substancją, właściciele dostali groźby
Restauracja oblana śmierdzącą substancją, właściciele dostali groźby
Wrocław
Moskwa, Rosja
Chodorkowski: zachodni przywódcy unikają tego kroku
BIZNES
Wypadek w miejscowości Żebry Idziki
Zderzenie auta z ciągnikiem, w szpitalu zmarła sześcioletnia dziewczynka
WARSZAWA
Azory przed uderzeniem cyklonu Gabrielle
Były huragan wydostał się z tropików. Azory na pierwszej linii
METEO
Sara Jane Moore w czerwcu 1975 roku, trzy miesiące przed zamachem na prezydenta
Chybiła dzięki refleksowi żołnierza. Nie żyje zamachowczyni na życie prezydenta USA
Maciej Wacławik
Seniorzy
Pacjenci i rodziny murem za DPS. Pracownicy zgłaszają problemy.
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Szykuje się rewolucja. Tego piłkarze już nie zrobią
EUROSPORT
Sean "Diddy" Combs
To "podglądactwo", a nie prostytucja - przekonuje obrona "Diddy'ego"
Świat
imageTitle
Koszmar Hurkacza trwa
EUROSPORT
Burza tropikalna Bualoi na zdjęciu satelitarnym
Jeden kataklizm za drugim. Kolejne ofiary śmiertelne
METEO
Sharenting
Fundacja Lil Masti pod lupą urzędników. Prezes UODO pisze do ministry
Natalia Szostak, Justyna Suchecka
13 min
2609_sejm wita
Nowa ministra? "Niech mnie Matka Boska przed tym broni"
Sejm Wita
Pogrzeb strażaka Sławomira Nocunia użądlonego przez osy
Strażak miał usunąć gniazdo os, nie żyje. Pytania po tragedii
Małgorzata Goślińska
Przez pięć dni mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć dni testów syren alarmowych
WARSZAWA
W Russocicach znaleziono zatopione auto i ciała dwóch osób
Dwa ciała w zatopionym aucie. Wiadomo, czemu kierowca zjechał do wody
Poznań
shutterstock_2279613499
Bruksela proponuje 140 miliardów dla Ukrainy. Operacja "odwracalna po spełnieniu przesłanek"
BIZNES
Urząd miasta Łodzi
"Największy kamienicznik w Polsce chce płacić innym za wynajem".
Łódź
Dwie osoby trafiło do aresztu w sprawie zabójstwa i napadu rabunkowego
Afera pedofilska w Turku. Prokuratura rozszerzyła zarzuty
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica